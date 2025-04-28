十大屋苑｜周末買賣見近7周新低 利嘉閣：大市缺焦點 二手呈膠著

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場暫缺利好消息，關稅戰未有具體方向，買家大多傾向審慎觀望，除個別新盤成功搶焦點外，二手入市意欲仍不太積極。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(26至27日)十大指標屋苑錄得8宗二手成交，較上一個周六日(19至20日)的10宗，按周減少20%，再次跌至單位數字，為近7周以來新低。
廖偉強：市場仍觀望關稅戰進展
廖偉強指出，近期關稅戰持續擾攘，市場等待有較實質的方向才作部署，暫時大多採取觀望的態度，入市動力不足。此外，近期股市表現仍然波動，除了個別地區新盤外，未有大量新盤同步開售來帶來全面旺市的情況，故整體大市仍然欠缺焦點，令過去數周二手指標屋苑交投維持窄幅上落，呈現膠著狀態。
過去兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，港島區及九龍區同以3宗買賣跑出，新界區則只錄2宗成交。若以屋苑劃分，有6個屋苑錄得買賣，當中藍籌屋苑太古城及嘉湖山莊表現較理想，各錄2宗成交；緊隨其後的康怡花園、黃埔花園、麗港城及美孚新邨各錄1宗成交；至於杏花邨、新都城、沙田第一城及映灣園四個屋苑則未發市，於期內暫時未見成交。
太古城天山閣高層戶778萬售出
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，過去兩日太古城共錄2宗交投，其中天山閣一個高層E室，實用面積約582方呎，最新以約778萬元易手，呎價約13,367元。
麗港城本月錄8宗成交 平均呎價10180元
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人表示，市場仍觀望關稅戰發展，近日交投表現較慢，麗港城於周末暫錄1宗成交，為2座高層D室，單位實用面積約687方呎，以約688萬元成交，呎價約10,015元。麗港城本月迄今約有8宗成交，平均呎價約10,180元。
嘉湖山莊低層戶呎售7713元
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，過去周末兩天嘉湖山莊錄得2宗成交，其中包括2期賞湖居3座一個低層C室，實用面積約551方呎，成交價約425萬元，呎價約7,713元。屋苑本月至今錄約24宗成交，大型新盤開售搶佔了市場焦點，嘉湖山莊亦受影響。