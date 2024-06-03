十大屋苑｜周末買賣跌至5宗 利嘉閣：二手恐仍靜待一段時間才可轉活

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，上周五(5月31日)迎來本年首個3號風球，加上港股連日下跌及銀行借貸較為審慎，均影響樓市交投。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(1至2日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上一個周六日(5月25至26日)的6宗，按周微跌1宗或17%，連續10周處於單位數水平。
廖偉強指出，現時美國仍未有確切的減息時間表，令市場相信高息日子仍要維持一段時間，加上本港銀行放貸收緊、近日股市表現稍弱、天氣不穩，以及新盤有份搶佔客源，都拖慢二手成交步伐。至於6月二手市場走勢預測，他相信，綜合上述部分利淡因素，而本港整體經營環境及零售市道未見大幅改善，估計二手市場仍要靜待一段時間才可轉活。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，以新界區交投表現較佳，共錄3宗買賣，按周多1宗，其中嘉湖山莊錄2宗買賣，映灣園錄得1宗，而沙田第一城則「食白果」。至於港島及九龍區「打和」，康怡花園及新都城各錄1宗交易；而太古城、杏花邨、黃埔花園、麗港城及美孚新邨全數交白卷。
嘉湖山莊錄2宗交投
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾稱，過去的周末兩天嘉湖山莊錄得約2宗成交，分別為1期樂湖居9座中層E室兩房，實用面積約448方呎，以415萬元售出，呎價約9,264元；另一宗為6期美湖居7座中層H室三房，實用面積約540方呎，成交價469萬元，呎價約8,685元。
映灣園高層三房800萬沽
利嘉閣地產東涌區高級分區董事關騰達指，映灣園於剛過去周末兩天錄得1宗成交，單位為2期8座高層B室三房，實用面積約729方呎，以800萬元易手，呎價約10,974元。關騰達認為，買家觀望氣氛較濃，拖慢成交決定，致交投稍緩。
新都城兩房呎售1.37萬
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城於過去周末兩日錄得1宗買賣，為1期4座低層B室兩房，實用面積約364方呎，以500萬元售出，呎價約13,736元。