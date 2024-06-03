十大屋苑｜周末買賣跌至5宗 利嘉閣：二手恐仍靜待一段時間才可轉活

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，上周五(5月31日)迎來本年首個3號風球，加上港股連日下跌及銀行借貸較為審慎，均影響樓市交投。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(1至2日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上一個周六日(5月25至26日)的6宗，按周微跌1宗或17%，連續10周處於單位數水平。

廖偉強指出，現時美國仍未有確切的減息時間表，令市場相信高息日子仍要維持一段時間，加上本港銀行放貸收緊、近日股市表現稍弱、天氣不穩，以及新盤有份搶佔客源，都拖慢二手成交步伐。至於6月二手市場走勢預測，他相信，綜合上述部分利淡因素，而本港整體經營環境及零售市道未見大幅改善，估計二手市場仍要靜待一段時間才可轉活。