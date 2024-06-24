十大屋苑｜周末買賣跌至5宗 8屋苑捧蛋 利嘉閣：短期內交投仍見單位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場氣氛持續不理想，近日樓價指數呈現下行趨勢，伴隨息口維持高企，美國及香港均未出現減息訊號，準買家抱持觀望態度，入市信心疲弱。此外，發展商積極推出新盤，對二手市場構成明顯擠壓，導致十大屋苑交投偏軟。 綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(22至23日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上一個周六日(15至16日)的6宗，減少17%，為近三個周末新低。廖偉強指，預計短期內十大屋苑周末交投量仍會於單位數之間游走，直至減息或其他利好消息出台後才會有較明顯反彈。

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以港島區表現較好，共錄3宗買賣；九龍區則以2宗屈居亞軍；而新界區則全數「捧蛋」。若以屋苑劃分，太古城以3宗買賣居首，緊隨其後的美孚新邨錄2宗交投；餘下的康怡花園、杏花邨、黃埔花園、麗港城、新都城、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園合共8個屋苑未聞成交。

太古城燕宮閣高層戶 988 萬沽 利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑說，太古城於周末兩天共錄3宗成交，其中包括燕宮閣一個高層F室，實用面積約716方呎，以約988萬元轉手，呎價約13,799元；另外，南海閣低層D室，實用面積約488方呎，以約690萬元沽出，呎價約14,139元。