十大屋苑｜周末買賣連續4周維持單位數 利嘉閣：短期交投難有突破｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，踏入2025年，各大發展商積極推出多個新盤應市，且遍布港九新界，成功搶佔市場及地產代理眼球，亦攤分二手市場上部份購買力，導致十大屋苑在去周六日成交量呈現下跌情況。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(11至12日)十大指標屋苑錄3宗二手成交，與對上個周六日(1月4至5日)的6宗減少五成，連續四周保持單位數交投量。
廖偉強指出，臨近農曆新年假期，一向為二手物業買賣的傳統淡季，而發展商積極推全新樓盤，加上一手新盤毋須擔心需即時收樓，故預料短期內市場焦點仍會集中在一手市場。他續指，市場預期本月底美國聯儲局舉行議息會議後，暫時仍會維持息率不變，在缺乏驚喜和利好消息下，料短期內十大屋苑周末交投量仍難有突破。
在過去兩天的十大指標屋苑中，共有兩個屋苑錄得成交；若按地區劃分，表現最好為九龍區，錄2宗成交；新界區錄1宗買賣；而港島區則暫時未錄得交投。若以屋苑劃分，美孚新邨交投最為活躍，錄2宗成交；沙田第一城則錄得1宗成交。
美孚新邨中層戶660萬易手
利嘉閣地產西九龍美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，美孚新邨其中一宗成交為4期百老匯街93至95號中層D室，實用面積約717方呎，以約660萬元易手，呎價約9,205元。
沙田第一城低層戶545萬沽
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城24座低層F室，實用面積約447方呎，以545萬元成交，呎價約12,192元。