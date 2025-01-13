十大屋苑｜周末買賣連續4周維持單位數 利嘉閣：短期交投難有突破｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，踏入2025年，各大發展商積極推出多個新盤應市，且遍布港九新界，成功搶佔市場及地產代理眼球，亦攤分二手市場上部份購買力，導致十大屋苑在去周六日成交量呈現下跌情況。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(11至12日)十大指標屋苑錄3宗二手成交，與對上個周六日(1月4至5日)的6宗減少五成，連續四周保持單位數交投量。

廖偉強指出，臨近農曆新年假期，一向為二手物業買賣的傳統淡季，而發展商積極推全新樓盤，加上一手新盤毋須擔心需即時收樓，故預料短期內市場焦點仍會集中在一手市場。他續指，市場預期本月底美國聯儲局舉行議息會議後，暫時仍會維持息率不變，在缺乏驚喜和利好消息下，料短期內十大屋苑周末交投量仍難有突破。