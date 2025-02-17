十大屋苑｜周末買賣重回雙位數 利嘉閣：市場氣氛趨正面 料交投續回暖｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去周末兩日焦點新盤首輪銷售「一Q清枱」，帶動市場氣氛好轉，加上港股連升五周，買家入市信心增加，十大二手屋苑成交重回雙位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(15至16日)十大指標屋苑錄得10宗二手成交，較對上一個周末(8至9日)的8宗，按周增2宗或25%。

廖偉強指出，隨著假期結束，業主及買家相繼回歸，二手交投量開始回穩，而在發展商積極推盤下，市場購買力湧現，整體樓市氣氛正面，料本周的二手成交量將繼續回暖，今個周末或有機會回復至中雙位數的水平。