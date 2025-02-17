十大屋苑｜周末買賣重回雙位數 利嘉閣：市場氣氛趨正面 料交投續回暖｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去周末兩日焦點新盤首輪銷售「一Q清枱」，帶動市場氣氛好轉，加上港股連升五周，買家入市信心增加，十大二手屋苑成交重回雙位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(15至16日)十大指標屋苑錄得10宗二手成交，較對上一個周末(8至9日)的8宗，按周增2宗或25%。
廖偉強指出，隨著假期結束，業主及買家相繼回歸，二手交投量開始回穩，而在發展商積極推盤下，市場購買力湧現，整體樓市氣氛正面，料本周的二手成交量將繼續回暖，今個周末或有機會回復至中雙位數的水平。
過去兩天的十大指標屋苑買賣中，有半數屋苑都錄得買賣。若以區域劃分，九龍區佔5宗，成績最理想；新界區有3宗，而港島區則有2宗成交。若以屋苑劃分，美孚新邨錄得3宗交易，沙田第一城、太古城及麗港城各錄2宗買賣，映灣園錄1宗成交，而康怡花園、杏花邨、黃埔花園、新都城及嘉湖山莊則「交白卷」。
美孚新邨中層戶650萬易手
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，美孚新邨6期一個中層B室，實用面積約716方呎，新近約650萬元易手，呎價約9,078元。另外，屋苑3期一個高層D室，實用面積約713方呎，以660萬元售出，呎價約9,257元。
沙田第一城呎價守1.2萬
利嘉閣地產大圍-溱岸8號柏傲莊III分行高級區域董事黃萬盛指，沙田第一城2期22座高層B室，實用面積約515方呎，成交價約620萬元，呎價約12,039元。