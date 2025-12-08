十大屋苑｜周末買賣量升10% 利嘉閣：一手新盤延期推 買家回流二手市場

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日未有大型新盤進埸，買家購買力回流至二手樓盤，而本周末焦點亦集中立法會選舉上。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(12月6至7日)十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較對上一個周末(11月29至30日)的10宗升一成。
廖偉強指出，隨著美國聯儲局議息臨近，市場表現觀望交投漸慢；即使在新盤推售的空檔期間，二手市場的增長仍較緩慢。另一方面，買家的入市意欲依然強勁，市場對於後市保持樂觀；故料短期內二手交投平穩向好。
7個屋苑錄成交 九龍區表現最佳
綜觀過去兩天的十大指標屋苑中，共有7個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，則以九龍區屋苑表現較佳，4個成份屋苑中，有3個都錄得成交。其中美孚新邨期內更連錄3宗成交。至於港島區康怡花園及太古城各錄1宗成交。新界方面，則分別有映灣園錄得1宗成交，以及沙田第一城錄得2宗成交。
康怡花園高層戶640萬轉手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，康怡花園在周六日錄得1宗成交。為C座一個高層單位，實用面積約526方呎，成交價640萬元，呎價約12,167元。
黃埔花園周六日錄2宗成交
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，紅磡黃埔花園在剛過去的周六日共錄得2宗成交，其中包括12期5座高層E室，實用面積約729方呎，成交價886萬元，呎價約12,154元。
映灣園高層戶呎價1萬易手
利嘉閣地產東涌區首席分區董事關騰達表示，映灣園在剛過去的周末錄1宗成交，為4期15座高層G室，單位實用面積約757方呎，成交價約798萬元，呎價約10,542元。