十大屋苑｜周末買賣量升10% 利嘉閣：一手新盤延期推 買家回流二手市場

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日未有大型新盤進埸，買家購買力回流至二手樓盤，而本周末焦點亦集中立法會選舉上。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(12月6至7日)十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較對上一個周末(11月29至30日)的10宗升一成。

廖偉強指出，隨著美國聯儲局議息臨近，市場表現觀望交投漸慢；即使在新盤推售的空檔期間，二手市場的增長仍較緩慢。另一方面，買家的入市意欲依然強勁，市場對於後市保持樂觀；故料短期內二手交投平穩向好。