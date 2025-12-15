十大屋苑｜周末買賣量回落18% 利嘉閣：新盤活躍搶焦點 二手受壓

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近期本港樓市走勢保持平穩。美國聯儲局日前公布議息結果，決定減息0.25厘。香港方面，主要大型銀行的最優惠利率維持在 5厘，已回到加息周期開始前的水平。整體而言，現時息口對買家入市影響有限，市場購買力及入市信心仍然充足。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(12月13至14日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(12月6至7日)的11宗，下降約18%，回落至高單位數水平。 廖偉強指出，另一方面，近期市場上有較多新盤推出，成功吸引焦點，對二手市場形成一定壓力。加上臨近聖誕假期，不少買家開始計劃外遊，令二手交投氣氛受到影響。綜合而言，息口環境相對穩定，加上新盤供應活躍，短期內二手市場或持續受壓。

6 個屋苑錄成交 九龍區表現較佳 綜觀過去兩天的十大指標屋苑中，共有6個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，則以九龍區屋苑表現較佳，4個成份屋苑中，有3個都錄得成交。其中黃埔花園期內更連錄3宗成交。至於港島區則有2個屋苑有成交，太古城錄得2宗成交，康怡花園則錄1宗成交。新界方面，只有映灣園錄得1宗成交。

太古城低層戶 720 萬連約沽 利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，過去兩天太古城錄得2宗成交，其一為太湖閣低層A室，實用面積約583方呎，成交價約720萬元，實用面積呎價約12,350元。

映灣園高層戶 680 萬元易手 利嘉閣地產東涌區首席分區董事關騰達表示，映灣園在剛過去的周末錄1宗成交，為4期15座高層D室，單位實用面積約648方呎，成交價約680萬元，折合實用面積呎價約10,494元。

康怡花園 E 座高層戶售 808 萬 利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，康怡花園在周六日錄得1宗成交。為E座一個高層單位，實用面積約596方呎，成交價808萬元，實用面積呎價約13,557元。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)