十大屋苑｜周末買賣量按月跌33% 利嘉閣：長假臨近外遊氣氛濃厚 二手交投減慢

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，聖誕節及新年等傳統節日影響，加上業主及買家可能計劃外遊，導致二手交投減慢。整體而言，受惠新盤成交量持續向上、減息及港股上揚等多項利好因素帶動下，本港樓市交投氣氛持續向好。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(12月20至21日)十大指標屋苑錄得6宗二手成交，較對上一個周末(12月13至14日)的9宗，下降約33%，繼續在單位數徘徊。

廖偉強指出，在市場氣氛向好下，二手業主看好後市，部份更出現反價情況，亦導致交易時間拉長，加上新盤繼續搶攻市場，亦分散了購買力，料待聖誕及新年等傳統節日過後，二手成交量將會重拾上升軌道。