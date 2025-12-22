熱門搜尋:
地產
2025-12-22 09:30:00

十大屋苑｜周末買賣量按月跌33% 利嘉閣：長假臨近外遊氣氛濃厚 二手交投減慢

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，聖誕節及新年等傳統節日影響，加上業主及買家可能計劃外遊，導致二手交投減慢。整體而言，受惠新盤成交量持續向上、減息及港股上揚等多項利好因素帶動下，本港樓市交投氣氛持續向好。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(122021)十大指標屋苑錄得6宗二手成交，較對上一個周末(121314)9宗，下降約33%，繼續在單位數徘徊。

廖偉強指出，在市場氣氛向好下，二手業主看好後市，部份更出現反價情況，亦導致交易時間拉長，加上新盤繼續搶攻市場，亦分散了購買力，料待聖誕及新年等傳統節日過後，二手成交量將會重拾上升軌道。

4個屋苑錄成交 九龍區3

綜觀過去兩天的十大指標屋苑中，共有4個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，則以九龍區屋苑表現較佳，共錄得3宗成交，而港島區及新界區屋苑分別錄得2宗及1宗成交。若以屋苑劃分，太古城及黃埔花園各錄得2宗成交，麗港城及映灣園各錄得1宗成交，其他屋苑暫錄得成交。

太古城高層戶1128萬沽。(資料圖片)

太古城高層戶1128萬沽

利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，過去兩天太古城錄得２宗成交，其中一宗成交單位為彩天閣高層G室，實用面積約717方呎，成交價約1,128萬元，呎價約15,732元。

黃埔花園中層戶售1190萬。(資料圖片)

黃埔花園中層戶售1190

利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園在周六日錄得2宗成交，其中一宗為46座中層F室單位，面積約814方呎，成交價1,190萬元，呎價約14,619元。

麗港城錄得1宗成交。(資料圖片)

映灣園中高層戶568萬易手

利嘉閣地產東涌區首席分區董事關騰達表示，映灣園在剛過去的周末錄1宗成交，為6座中層C室，實用面積約548方呎，成交價568萬元，呎價約10,365元。

