十大屋苑｜周末連續兩周雙位數成交 利嘉閣：大型新盤未推 買家二手尋寶

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，剛過去的周末未有大型新盤搶佔焦點，二手市場得以有喘息空間，交投量保持在平穩水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(22至23日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，與對上一個周末(15至16日)的12宗比較，按周持平，並連續兩周保持在雙位數。
廖偉強指出，近期市場持續由新盤主導，進而刺激二手交投活動，買家入市信心持續，並以剛需用家及內地客為主，不過由於二手業主減價幅度不大，令買賣雙方拉鋸時間較長。美國聯儲局上周議息結果維持利率不變，相信本港樓市持續健康穩定發展，若年中美聯儲能再啟動減息，相信屆時整體交投可進一步活躍。
過去兩天的十大指標屋苑買賣中，共有7個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，以新界區表現最好，錄5宗成交；港島區及九龍區則分別有4宗及3宗。若以屋苑劃分，太古城及嘉湖山莊各錄3宗交投雙雙領先，其次沙田第一城錄得2宗，至於康怡花園、黃埔花園、麗港城及新都城各錄1宗買賣，其餘三個屋苑包括杏花邨、美孚新邨及映灣園暫未聞交投。
太古城高層戶760萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，太古城高安閣高層E室，實用面積約580方呎，成交價約760萬元，呎價約13,103元；另東山閣高層E室以約925萬元沽出，實用面積約709方呎，呎價約13,047元。
麗港城中層戶700萬成交
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人稱，麗港城1座中層D室，實用面積約687方呎，以約700萬元成交，呎價約10,189元。
嘉湖山莊景湖居高層戶495萬沽
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾說，嘉湖山莊7期景湖居7座高層A室，實用面積約635方呎，以約495萬元售出，呎價約7,795元。