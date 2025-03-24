十大屋苑｜周末連續兩周雙位數成交 利嘉閣：大型新盤未推 買家二手尋寶

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，剛過去的周末未有大型新盤搶佔焦點，二手市場得以有喘息空間，交投量保持在平穩水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(22至23日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，與對上一個周末(15至16日)的12宗比較，按周持平，並連續兩周保持在雙位數。

廖偉強指出，近期市場持續由新盤主導，進而刺激二手交投活動，買家入市信心持續，並以剛需用家及內地客為主，不過由於二手業主減價幅度不大，令買賣雙方拉鋸時間較長。美國聯儲局上周議息結果維持利率不變，相信本港樓市持續健康穩定發展，若年中美聯儲能再啟動減息，相信屆時整體交投可進一步活躍。