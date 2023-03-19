十大屋苑｜周末錄得11宗成交 中原：新盤熱銷搶客 二手交投受壓

據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日(18及19日)錄得11宗成交，較對上一個周末多1宗或10%，是連續13個周末企穩雙位數水平。當中紅磡黃埔花園錄得5宗成交，為交投最暢旺成分屋苑；零成交屋苑維持3個，分別為鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及沙田第一城。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月多個新盤連接登場，而且屢創佳績，銷情熾熱，令二手交投明顯受壓，昨日元朗新盤首輪推售亦沽出百伙，搶去市場大批購買力，令二手交投放慢，短期內仍有多個新盤醞釀推售，遍布港九新界，相信二手放盤造價要有一定競爭力，才能吸引買家入市。
太古城三房1560萬易手
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城周末打破悶局，錄得1宗交投，全月成交量增至12宗，平均實用呎價約18,142元。周末成交為銀柏閣高層C室，實用面積約897方呎，三房套房間隔，坐向東南，成交價1,560萬元，呎價約17,391元，
黃埔花園呎價按月回升近4%
中原地產黃埔站副分區營業經理王子健稱，黃埔花園周末錄得5宗成交，按周反彈1.5倍，成交包括2期6座低層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，成交價660萬元，呎價約14,163元。黃埔花園本月累錄24宗成交，平均實用呎價按月回升3.8%，最新報約14,831元。
映灣園三房呎售11230元
中原地產東涌映灣園第一分行副分區營業經理曹嘉華說，東涌映灣園周末錄得1宗成交，單位為11座中層B室，實用面積約748方呎，三房套房間隔，坐向東北，可享海景，以840萬元易手，呎價約11,230元。