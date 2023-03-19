十大屋苑｜周末錄得11宗成交 中原：新盤熱銷搶客 二手交投受壓

據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日(18及19日)錄得11宗成交，較對上一個周末多1宗或10%，是連續13個周末企穩雙位數水平。當中紅磡黃埔花園錄得5宗成交，為交投最暢旺成分屋苑；零成交屋苑維持3個，分別為鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及沙田第一城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月多個新盤連接登場，而且屢創佳績，銷情熾熱，令二手交投明顯受壓，昨日元朗新盤首輪推售亦沽出百伙，搶去市場大批購買力，令二手交投放慢，短期內仍有多個新盤醞釀推售，遍布港九新界，相信二手放盤造價要有一定競爭力，才能吸引買家入市。