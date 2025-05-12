十大屋苑｜周末錄12宗買賣按周回落 利嘉閣：新盤帶旺氣氛 二手穩守雙位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，整體樓市氣氛不俗，發展商去貨順利加上拆息回落帶動，二手交投大致保持於穩定水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(10至11日)十大指標屋苑錄12宗二手成交，較對上一個周末(3至4日)的14宗按周回落14%，已連續兩周錄得雙位數，

廖偉強指出，中美展開經貿談判，雖暫未得知結果，但市場有估計認為有望取得進展，加上拆息近日回落，正式減息要等待六月份美聯儲局議息結果；整體市場交投較早前活躍，當中除本地買家以外，亦有不少內地買家入市，而大型新盤銷情理想，有助刺激帶動市場氣氛。