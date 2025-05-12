十大屋苑｜周末錄12宗買賣按周回落 利嘉閣：新盤帶旺氣氛 二手穩守雙位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，整體樓市氣氛不俗，發展商去貨順利加上拆息回落帶動，二手交投大致保持於穩定水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(10至11日)十大指標屋苑錄12宗二手成交，較對上一個周末(3至4日)的14宗按周回落14%，已連續兩周錄得雙位數，
廖偉強指出，中美展開經貿談判，雖暫未得知結果，但市場有估計認為有望取得進展，加上拆息近日回落，正式減息要等待六月份美聯儲局議息結果；整體市場交投較早前活躍，當中除本地買家以外，亦有不少內地買家入市，而大型新盤銷情理想，有助刺激帶動市場氣氛。
過去兩天的十大指標屋苑買賣中，當中6個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，新界區及九龍區各自錄得5宗及4宗成交；港島區則有3宗交投。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現最好，共約5宗買賣；其次，太古城及黃埔花園各錄約2宗交易；而康怡花園、麗港城及新都城各錄1宗成交。至於餘下四個屋苑包括杏花邨、美孚新邨、沙田第一城及映灣園則暫交白卷。
康怡花園高層戶630萬易手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，母親節周末康怡花園錄得一宗交投，單位為G座高層7室，實用面積約529方呎，以約630萬元成交，呎價約11,909元。
黃埔花園低層戶868萬售出
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶指，黃埔花園於剛過去周六日錄得2宗成交，包括12期4座低層D室，實用面積約729方呎，以約868萬元成交，呎價約11,907元。另外，3期6座高層B室，實用面積約681方呎，以約780萬元沽出，呎價約11,454元。
嘉湖山莊麗湖居中高層戶呎價7692元成交
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊過去周末錄得5宗成交，其中5期麗湖居4座中高層C室，實用面積約546方呎，成交價約420萬元，呎價約7,692元。此外，3期1座高層A室以約470萬元易手，實用面積約636方呎，呎價約7,390元。