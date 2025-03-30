十大屋苑｜周末錄14宗成交 黃埔花園最活躍 中原：買家尋寶 中細價盤受捧

二手交投表現好轉，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(29及30日)錄得14宗成交，按周大升75%，創16周新高；當中黃埔花園錄6宗最活躍，其次為美孚新邨、嘉湖山莊及映灣園各錄2宗，太古城、康怡花園則各錄1宗。海怡半島、麗港城、新都城及沙田第一城齊「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月一手成交有望達2,500宗，創5個月新高，一手熱賣連帶二手轉活躍，有不少買家於二手市場尋寶，其中以中細價單位尤其受歡迎，黃埔花園更錄逾2年周末成交新高，可見市民入市信心增強，整體樓市一二手皆旺。
港島區方面，太古城及康怡花園各錄1宗成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄一宗買賣，全月累錄25宗，較上月全月19宗上升逾三成，創三個月新高。
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，受一手帶動，二手交投活躍，康怡花園本周末錄一宗成交，屋苑本月累錄15宗買賣，較上月4宗急升2.75倍，平均實用呎價約1.2萬元。
黃埔花園三房套1041萬易手
九龍區方面，美孚新邨及黃埔花園分別錄2宗及6宗交投。中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，黃埔花園周末錄得6宗成交，較上星期急升5倍，更創逾兩年來周末新高，平均實用呎價約12,253元。其中包括3期4座高層F室，實用面積約853方呎，三房套間隔，以1,041萬元易手，呎價約12,204元。
映灣園海景三房套935萬沽
新界區方面，成交氣氛不俗，嘉湖山莊及映灣園均錄成交。中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋說，映灣園周末錄得2宗買賣，包括7座高層H室，實用面積約901方呎，三房一套間隔，享海景，以935萬元沽出，呎價約10,377元。據悉，原業主於2017年以928萬元購入單位，持貨約8年，是次沽出帳面獲利7萬元。另一成交為映灣園15座中層G室，實用面積約756方呎，三房一套間隔，以780萬元成交，呎價約10,317元。