十大屋苑｜周末錄14宗成交 黃埔花園最活躍 中原：買家尋寶 中細價盤受捧

二手交投表現好轉，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(29及30日)錄得14宗成交，按周大升75%，創16周新高；當中黃埔花園錄6宗最活躍，其次為美孚新邨、嘉湖山莊及映灣園各錄2宗，太古城、康怡花園則各錄1宗。海怡半島、麗港城、新都城及沙田第一城齊「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月一手成交有望達2,500宗，創5個月新高，一手熱賣連帶二手轉活躍，有不少買家於二手市場尋寶，其中以中細價單位尤其受歡迎，黃埔花園更錄逾2年周末成交新高，可見市民入市信心增強，整體樓市一二手皆旺。