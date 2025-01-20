十大屋苑｜周末錄6宗成交 半數屋苑捧蛋 利嘉閣：低迷情況料維持至新春後

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，還有約10天時間便踏入蛇年，買賣雙方忙於籌備外遊及賀歲，已開始進入收爐階段，令十大二手屋苑買賣仍然低迷。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(18至19日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上周末(11至12日)的3宗增加1倍，惟仍連續5周處於單位數水平，交投仍淡靜。

廖偉強指出，新春將至，市場睇樓意欲下降，業主亦忙於籌備過年，加上目前焦點仍側重一手新盤，二手市場交投縱然在極低基數下出現倍升，實際成交量仍然很少，相信低迷情況會維持至新春過後，屆時希望在一手新盤有較多大盤推出後，可以帶旺整體市場氣氛，二手市場可隨之受惠。