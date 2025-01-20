十大屋苑｜周末錄6宗成交 半數屋苑捧蛋 利嘉閣：低迷情況料維持至新春後

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，還有約10天時間便踏入蛇年，買賣雙方忙於籌備外遊及賀歲，已開始進入收爐階段，令十大二手屋苑買賣仍然低迷。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(18至19日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上周末(11至12日)的3宗增加1倍，惟仍連續5周處於單位數水平，交投仍淡靜。
廖偉強指出，新春將至，市場睇樓意欲下降，業主亦忙於籌備過年，加上目前焦點仍側重一手新盤，二手市場交投縱然在極低基數下出現倍升，實際成交量仍然很少，相信低迷情況會維持至新春過後，屆時希望在一手新盤有較多大盤推出後，可以帶旺整體市場氣氛，二手市場可隨之受惠。
在過去兩天的十大指標屋苑中，只有一半屋苑錄得成交；若按地區劃分，表現平分秋色，港島、九龍及新界各錄2宗成交。若以屋苑劃分，太古城表現突出，共錄2宗買賣，而黃埔花園、新都城、沙田第一城及嘉湖山莊則各錄1宗成交；其餘康怡花園、杏花邨、麗港城、美孚新邨及映灣園則未見買賣。
太古城低層戶1550萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，太古城周末成交包括銀柏閣低層B室，實用面積約1,015方呎，以約1,550萬元易手，呎價約15,271元。丁培鴻續稱，太古城本月迄今錄得約9宗成交，在業主未見較顯著擴闊議價空間下，買家入市亦顯得較消極。
黃埔花園中層戶820萬售出
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶說，黃埔花園12期2座中層H室，實用面積約729方呎，以820萬元售出，呎價約11,248元。
沙田第一城高層411.8萬易主
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城44座高層G室，實用面積約304方呎，以411.8萬元轉手，呎價約13,546元。黃萬盛指，沙田第一城本月迄今只錄得4宗成交，表現淡靜，在大量新盤壓境下，二手市場仍需捱打。