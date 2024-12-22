十大屋苑｜周末錄6宗買賣 按周跌四成 利嘉閣：長假外遊效應顯現交投降溫｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然上周美國聯儲局再減息，香港亦跟隨減0.125厘，但受制於上周六(21日)冬至，加上聖誕及新年長假期臨近，節日氣氛濃厚，大批買家及業主都開始外遊度假，二手市況難免會急速降溫。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在今個周六日(21至22日)十大指標屋苑共錄得6宗成交，較對上個周六日(14至15日)的10宗回落40%。

廖偉強指出，由於長假期效應會持續至明年初，約睇樓及作配對也比較困難，就算有買家，亦可能傾向流入新盤市場，加上業主亦會觀望減息後的市場反應，未必會急於減價放售，故預計未來一至兩周，二手成交仍只能在低位徘徊。在今個周末兩天的十大指標屋苑中，只有3個屋苑錄得成交，並且集中在九龍區，分別為紅磡黄埔花園、荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城，至於港島區及新界區的成分屋苑，均未有成交。