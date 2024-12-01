十大屋苑｜周末錄7宗成交 6屋苑捧蛋 中原：樓市觀望氣氛轉濃 交投低位橫行｜二手市況

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(11月30日及12月1日)錄得7宗成交，按周多1宗或16.7%，已連續5個周末錄得個位數交投量，只有太古城、麗港城、新都城及映灣園錄得交投，其中麗港城錄得3宗買賣表現最活躍；餘下6個屋苑「零成交」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市近日觀望氣氛轉濃，最近金融市場氣氛低迷，加上中美關係存在很多不確定性，令買家入市態度變得猶疑，二手交投轉靜，並於低位橫行。
麗港城兩房555萬易手
中原地產麗港城分區營業經理洪金興指，麗港城今個周末交投暢旺，兩日共錄得3宗成交，市場最新促成屋苑21座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景。最初開價570萬元，減價15萬元或約2.6%，至555萬元易手，呎價約10,735元。原業主於2013年以506萬元買入單位，持貨約11年，是次沽貨帳面獲利49萬元或約9.7%離場。
新都城兩房「5球有找」
中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪稱，新都城本周末打破悶局，錄得1宗成交，單位為屋苑2期3座低層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以492.8萬元沽出，呎價約13,576元。原業主早於1999年以187.37萬元購入單位，持貨約25年，現沽貨帳面賺305.43萬元，物業期內升值約1.6倍。
映灣園三房套呎售8546元
中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，映灣園本周末維持錄得1宗成交，交投平平，單位為2座低層G室，實用面積約784方呎，屬三房套房間隔，另設儲物房。單位坐向西，享內園泳池景，最新以670萬元易主，呎價約8,546元。原業主於2011年以356萬元入市，持貨約13年，現轉手帳面獲利314萬元，物業期內升值約88.2%。