十大屋苑｜周末錄7宗成交 6屋苑捧蛋 中原：樓市觀望氣氛轉濃 交投低位橫行｜二手市況

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(11月30日及12月1日)錄得7宗成交，按周多1宗或16.7%，已連續5個周末錄得個位數交投量，只有太古城、麗港城、新都城及映灣園錄得交投，其中麗港城錄得3宗買賣表現最活躍；餘下6個屋苑「零成交」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市近日觀望氣氛轉濃，最近金融市場氣氛低迷，加上中美關係存在很多不確定性，令買家入市態度變得猶疑，二手交投轉靜，並於低位橫行。

麗港城兩房 555 萬易手

中原地產麗港城分區營業經理洪金興指，麗港城今個周末交投暢旺，兩日共錄得3宗成交，市場最新促成屋苑21座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景。最初開價570萬元，減價15萬元或約2.6%，至555萬元易手，呎價約10,735元。原業主於2013年以506萬元買入單位，持貨約11年，是次沽貨帳面獲利49萬元或約9.7%離場。