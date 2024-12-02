十大屋苑｜周末錄7宗買賣 利嘉閣：本月交投料未必有明顯起色｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日整體市場表現較淡靜，一手新盤及二手屋苑均未見有大突破，希望隨著「一簽多行」的重來，市面可以變得較熱鬧，加上月中如美國再次減息，也對樓市會有帶動作用。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(11月30至12月1日)十大指標屋苑共錄得7宗成交，較對上個周六日(11月23至24日)的6宗，按周升17%，惟已連續5周處於單位數水平窄幅上落。

廖偉強指出，如果本月19日美國聯儲局議息後持續減息，將可進一步刺激市場氣氛，可望令近日觀望的情緒有所好轉。不過，本月有聖誕及元旦節日緊貼，不少人或自製長假期外遊，二手市場月內料仍相對慢速行進。此外，近期發展商新盤亦欠缺焦點，未能帶起整體樓市氣氛，預期12月交投未必有明顯起色。