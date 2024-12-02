十大屋苑｜周末錄7宗買賣 利嘉閣：本月交投料未必有明顯起色｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日整體市場表現較淡靜，一手新盤及二手屋苑均未見有大突破，希望隨著「一簽多行」的重來，市面可以變得較熱鬧，加上月中如美國再次減息，也對樓市會有帶動作用。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(11月30至12月1日)十大指標屋苑共錄得7宗成交，較對上個周六日(11月23至24日)的6宗，按周升17%，惟已連續5周處於單位數水平窄幅上落。
廖偉強指出，如果本月19日美國聯儲局議息後持續減息，將可進一步刺激市場氣氛，可望令近日觀望的情緒有所好轉。不過，本月有聖誕及元旦節日緊貼，不少人或自製長假期外遊，二手市場月內料仍相對慢速行進。此外，近期發展商新盤亦欠缺焦點，未能帶起整體樓市氣氛，預期12月交投未必有明顯起色。
九龍區共錄4宗成交
在過去兩天的十大指標屋苑中，共有6個屋苑錄得成交；若按地區劃分，九龍區表現最佳，共錄4宗成交，新界及港島區則分別有2宗及1宗。若以屋苑劃分，麗港城交投量最多，共錄2宗成交，太古城、新都城、美孚新邨、嘉湖山莊及映灣園各有1宗買賣，餘下康怡花園、杏花邨、黃埔花園及沙田第一城則未有交投。
麗港城高層戶600萬沽
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人說，麗港城過去周末共錄得2宗成交，當中包括20座高層F室，實用面積約517方呎，以600萬元易手，呎價約11,605元。總結麗港城11月全月共錄約11宗買賣，平均實用呎價約10,900元；近日市場交投仍較緩慢，部分業主叫價企硬，買家則顯得觀望。
新都城低層戶492.8萬易主
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，近日市況表現緩慢，部分買家入市態度欠缺積極，或許憂慮特朗普再次入主白宮帶來波動而變得審慎觀望。新都城在周末兩天僅錄得1宗成交，單位為2期3座低層B室，實用面積約363方呎，以492.8萬元售出，呎價約13,576元。總結11月份新都城累計有12宗買賣，平均實用呎價約13,035元。