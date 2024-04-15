十大屋苑｜周末錄8宗買賣 半數屋苑捧蛋 利嘉閣：短期內維持牛皮表現

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，撤辣後不少業主收窄議價空間，與此同時發展商則低價促銷，令市場焦點集中在一手陣營，致令二手屋苑買賣表現牛皮。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(13至14日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，與對上周末(6至7日)的8宗持平；當中半數屋苑均未見成交，且為撤辣後交投從雙位數回落後，連續三周處於單位數字窄幅徘徊。

廖偉強指出，樓市氣氛自撤辣後十分旺盛，當中一些二手筍盤大量去貨後，新一批業主叫價較硬，惟買家見新盤貼市價開出，亦期望二手價錢可以較低，造成買賣雙方不斷討價還價，拖慢成交進度，部分更直接流向一手市場覓盤。他相信，短期內將維持這個格局運行，二手交投料趨向平穩發展；除非之後一手有空檔期或美國開始減息，才能較大刺激二手市場再趨活躍，否則市場仍會以一手作主導。