十大屋苑｜周末錄8宗買賣 半數屋苑捧蛋 利嘉閣：短期內維持牛皮表現

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，撤辣後不少業主收窄議價空間，與此同時發展商則低價促銷，令市場焦點集中在一手陣營，致令二手屋苑買賣表現牛皮。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(13至14日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，與對上周末(6至7日)的8宗持平；當中半數屋苑均未見成交，且為撤辣後交投從雙位數回落後，連續三周處於單位數字窄幅徘徊。
廖偉強指出，樓市氣氛自撤辣後十分旺盛，當中一些二手筍盤大量去貨後，新一批業主叫價較硬，惟買家見新盤貼市價開出，亦期望二手價錢可以較低，造成買賣雙方不斷討價還價，拖慢成交進度，部分更直接流向一手市場覓盤。他相信，短期內將維持這個格局運行，二手交投料趨向平穩發展；除非之後一手有空檔期或美國開始減息，才能較大刺激二手市場再趨活躍，否則市場仍會以一手作主導。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港島及九龍區交投均較旺，各自都錄得3宗買賣，而新界區則只錄得2宗成交。若以屋苑劃分，太古城表現最好，錄3宗成交；緊隨其後為麗港城的2宗；美孚新邨、沙田第一城及嘉湖山莊均各錄1宗買賣；至於康怡花園、杏花邨、黃埔花園、新都城及映灣園5個屋苑則仍未「開齋」，暫未有錄得成交個案。
太古城高層戶1438萬易手
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑表示，剛過去周末太古城共錄得3宗成交，其中包括綠楊閣高層D室，實用面積約922方呎，以1,438萬元易手，呎價約15,597元。另外，北海閣低層B室，實用面積約723方呎，以1,060萬元售出，呎價約14,661元。他指，近期多了換樓客入市，三房單位起動有所加快，而龍頭屋苑對比一手新盤的呎價仍是偏低，故本周太古城大單位受捧。
麗港城兩日2宗買賣
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人稱，過去兩日麗港城共錄得2宗成交，當中包括29座中低層G室，實用面積約517方呎，以590萬元轉手，呎價約11,412元。他補充，麗港城本月迄今暫錄約12宗成交，平均實用呎價約11,422元。
新都城周末「食白果」
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，區內有新盤開放示範單位及收票，由於發展商持續以貼市價開盤，吸引市場注視，搶走二手客源，導致新都城於周末兩天暫未錄得成交。新都城本月迄今暫只錄約4宗成交，平均實用呎價約15,427元，成交偏低主要受月內新盤接連搶客所致。