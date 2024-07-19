十大屋苑｜周末預約睇樓量按周跌5.2% 中原：兩大新盤開售搶購買力

中原地產十大屋苑本周末錄331組睇樓預約，按周下跌5.2%，連跌3周。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤接連低價推售，對買家具有吸引力，搶盡市場焦點及購買力，二手交投價量持續受壓。本周末屯門及啟德兩大焦點新盤分別作首輪及次輪銷售，凍結市場大批購買力，加上近日不時風雨，明日周六(20日)亦有機會發一號風球，影響二手睇樓活動。相信短期內樓市仍以一手為主，二手市場維持低迷局面。

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄10宗成交，平均實用呎價14,227元。新界及九龍區均有大型上車新盤開售，區內亦有單幢式新盤蘊釀開售，市場目光偏向一手樓市，加上受低壓區影響，周末或有大雨，令市民外出睇樓意欲一般，太古城本周末錄25組預約睇樓，每呎實用叫價維持1.77萬元水平。

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月暫錄7宗成交，較上月同期多2宗，平均實用呎價12,284元。周末繼續有新盤低開搶客，加上屋苑筍盤已被大幅消耗，同時有不少客人轉買為租，令二手交投陷僵持狀態。海怡半島本周末預約睇樓量錄30組，較上周跌5組或14.3%。