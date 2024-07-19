十大屋苑｜周末預約睇樓量按周跌5.2% 中原：兩大新盤開售搶購買力

中原地產十大屋苑本周末錄331組睇樓預約，按周下跌5.2%，連跌3周。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤接連低價推售，對買家具有吸引力，搶盡市場焦點及購買力，二手交投價量持續受壓。本周末屯門及啟德兩大焦點新盤分別作首輪及次輪銷售，凍結市場大批購買力，加上近日不時風雨，明日周六(20日)亦有機會發一號風球，影響二手睇樓活動。相信短期內樓市仍以一手為主，二手市場維持低迷局面。
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄10宗成交，平均實用呎價14,227元。新界及九龍區均有大型上車新盤開售，區內亦有單幢式新盤蘊釀開售，市場目光偏向一手樓市，加上受低壓區影響，周末或有大雨，令市民外出睇樓意欲一般，太古城本周末錄25組預約睇樓，每呎實用叫價維持1.77萬元水平。
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月暫錄7宗成交，較上月同期多2宗，平均實用呎價12,284元。周末繼續有新盤低開搶客，加上屋苑筍盤已被大幅消耗，同時有不少客人轉買為租，令二手交投陷僵持狀態。海怡半島本周末預約睇樓量錄30組，較上周跌5組或14.3%。
美孚新邨呎價叫價1.1萬 屬近月低位
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月至今暫僅錄6宗成交，平均實用呎價進一步下調至9,227元水平。本周六、日有兩大新盤開售，包括上周銷情報捷的啟德新盤及首次推售的屯門新盤，令二手屋苑睇樓氣氛持續淡靜。美孚新邨本周末睇樓量下跌至35組預約，接周跌12.5%，每呎實用叫價則維持11,000元，已屬近月低位，料買賣交投平平。
中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園本月至今暫錄6宗成交，交投持續放慢，平均實用呎價12,869元。本周末樓市焦點落於新盤開售，青山公路新盤入場費更僅需180餘萬元起，成功吸引大批上車客認購，分薄二手客源。黃埔花園本周末預約睇樓量錄30組，較上周跌5組或14.3%，估計買賣成交膠著，租賃成交則不受影響。
嘉湖山莊業主加大減價力度
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，近期市場焦點落於一手新盤，分散二手注意力，沙田第一城本月暫錄約6宗成交，交投略為放緩，屋苑本週末睇樓量維持約45組水平，近期正處暑假租賃旺季，不少內地生及家庭客積極搵樓搬屋，帶動整體睇樓氣氛，料本月二手交投平穩發展。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，最近新盤頻頻低開搶客，吸走大批購買力，一手市場活躍，二手市場睇樓量及交投均受壓。本周末有屯門及啟德兩大焦點新盤分別作首輪及次輪發售，均以低價作招徠，凍結大量購買力，預期銷售反應熱烈。嘉湖山莊睇樓量維持低迷，不少業主加大減價力度，本周末共錄約50組睇樓預約，每呎實用叫價按周回落1.1%至9,400元水平，議價空間擴闊至3%至8%不等。