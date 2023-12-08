十大屋苑｜周末預約睇樓量連挫3周 創12周新低 中原：新盤凍結購買力 二手續捱打

據中原地產統計，十大屋苑本周末(9日及10日)錄得343組睇樓預約，按周再減少1.7%，連跌3周，創12周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍焦點新盤上周首輪銷情熾熱，發展商趁旺於本周六(9日)展開第二輪銷售，凍結大量購買力，各區睇樓氣氛繼續受挫。由於現時樓市由一手主導，發展商亦不惜以低價搶攻，令二手市場處於捱打狀態，只有低價盤才有望獲承接，相信樓價會繼續尋底。

太古城及康怡花園睇樓量齊降 港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，12月屬樓市傳統淡月，鰂魚涌太古城交投放緩，本月暫錄1宗成交，平均實用呎價14,479元。屋苑本周末睇樓氣氛維持淡靜，錄27組預約，按周下調3.6%，每方呎實用叫價則微升1.1%，報17,700元。同區另一指標屋苑康怡花園睇樓量下滑14.3%，至30組預約，每方呎實用叫價亦降1.4%，至13,800元。 中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，二手業主減價吸客，用家趁機覓筍盤入市，鴨脷洲海怡半島12月暫錄5宗成交，平均實用呎價15,455元。睇樓氣氛持續在低位徘徊，錄35組預約睇樓，按周升16.7%，每呎實用叫價變動不大，報17,429元，較上周微跌0.5%。

美孚新邨每呎叫價降至 1.12 萬元 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月迄今暫僅錄2宗成交，平均實用呎價繼續低位徘徊，最新報10,038元。新盤持續低價開售，搶盡市場焦點及二手客源，二手業主只好進一步降價吸客，美孚新邨每方呎實用叫價進一步下調0.9%，至11,200元水平；本周末睇樓量則維持40組預約，料交投平平。 中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸說，紅磡黃埔花園本月迄今暫錄得2宗成交，較上月同期多1宗，交投略為加快，平均實用呎價最新報12,991元。本周末繼續有新界大型新盤開售，市場反應理想，鎖起部分客源，二手交投難免受壓，睇樓氣氛亦略為轉靜。黃埔花園本周末睇樓量錄25組預約，按周下調16.7%，每方呎實用叫價亦微跌至14,800元水平，相信可吸引買家睇樓傾價。