熱門搜尋:
區議會選舉2023 區選繽紛日 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 美斯 譚旻萱 恒生指數 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-08 18:34:15

十大屋苑｜周末預約睇樓量連挫3周 創12周新低 中原：新盤凍結購買力 二手續捱打

分享：
十大屋苑｜周末預約睇樓量連挫3周 創12周新低 中原：新盤凍結購買力 二手續捱打

十大屋苑｜周末預約睇樓量連挫3周 創12周新低 中原：新盤凍結購買力 二手續捱打

據中原地產統計，十大屋苑本周末(9日及10)錄得343組睇樓預約，按周再減少1.7%，連跌3周，創12周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍焦點新盤上周首輪銷情熾熱，發展商趁旺於本周六(9)展開第二輪銷售，凍結大量購買力，各區睇樓氣氛繼續受挫。由於現時樓市由一手主導，發展商亦不惜以低價搶攻，令二手市場處於捱打狀態，只有低價盤才有望獲承接，相信樓價會繼續尋底。

十大屋苑｜周末預約睇樓量連挫3周 創12周新低 中原：新盤凍結購買力 二手續捱打

十大屋苑本周末錄得343組睇樓預約，按周再減少1.7%，連跌3周，創12周新低。

太古城及康怡花園睇樓量齊降

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，12月屬樓市傳統淡月，鰂魚涌太古城交投放緩，本月暫錄1宗成交，平均實用呎價14,479元。屋苑本周末睇樓氣氛維持淡靜，錄27組預約，按周下調3.6%，每方呎實用叫價則微升1.1%，報17,700元。同區另一指標屋苑康怡花園睇樓量下滑14.3%，至30組預約，每方呎實用叫價亦降1.4%，至13,800元。

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，二手業主減價吸客，用家趁機覓筍盤入市，鴨脷洲海怡半島12月暫錄5宗成交，平均實用呎價15,455元。睇樓氣氛持續在低位徘徊，錄35組預約睇樓，按周升16.7%，每呎實用叫價變動不大，報17,429元，較上周微跌0.5%

十大屋苑｜周末預約睇樓量連挫3周 創12周新低 中原：新盤凍結購買力 二手續捱打

鴨脷洲海怡半島12月暫錄5宗成交，平均實用呎價15,455元。（資料圖片）

美孚新邨每呎叫價降至1.12萬元

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月迄今暫僅錄2宗成交，平均實用呎價繼續低位徘徊，最新報10,038元。新盤持續低價開售，搶盡市場焦點及二手客源，二手業主只好進一步降價吸客，美孚新邨每方呎實用叫價進一步下調0.9%，至11,200元水平；本周末睇樓量則維持40組預約，料交投平平。

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸說，紅磡黃埔花園本月迄今暫錄得2宗成交，較上月同期多1宗，交投略為加快，平均實用呎價最新報12,991元。本周末繼續有新界大型新盤開售，市場反應理想，鎖起部分客源，二手交投難免受壓，睇樓氣氛亦略為轉靜。黃埔花園本周末睇樓量錄25組預約，按周下調16.7%，每方呎實用叫價亦微跌至14,800元水平，相信可吸引買家睇樓傾價。

十大屋苑｜周末預約睇樓量連挫3周 創12周新低 中原：新盤凍結購買力 二手續捱打

黃埔花園本周末睇樓量錄25組預約，按周下調16.7%，每方呎實用叫價亦微跌至14,800元水平。（資料圖片）

沙田第一城表現持平

新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，沙田第一城本月迄今暫錄僅1宗成交，交投較為淡靜，一手市場以平價搶客，貨尾盤亦有吸引的置業優惠，二手業主大多減幅有限，交投相當膠著，屋苑本周末錄約50組睇樓量，對比上星期無升跌，現時買家大多觀望為主，若業主進一步面對現實擴大議價空間，單位才有承接。

 

Ad Block
十大屋苑｜周末預約睇樓量連挫3周 創12周新低 中原：新盤凍結購買力 二手續捱打

沙田第一城本月迄今暫錄僅1宗成交，交投較為淡靜. （資料圖片）

東涌區以大單位交投為主

中原地產東涌昇薈分行高級分行經理唐啟樂表示，受天水圍大型新盤低價搶攻影響，本月東涌區二手成交減慢，細單位成交明顯減少，以三房或以上大單位成交為主。映灣園暫錄得2宗成交，由於區內大單位樓價較外區便宜，符合市場上車及換樓需求，同時容易承造按揭，故有一定的承接。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受