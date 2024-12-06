十大屋苑｜周末預約睇樓量連跌3周 年尾臨近 市場充斥觀望情緒

中原地產十大屋苑本周末錄得426組預約睇樓量，按周下跌1.4%，連跌3周，創7周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著年尾臨近，節日氣氛逐漸升溫，加上樓市前景未明，市場充斥著觀望情緒，近期無論一手或是二手市場氣氛均逐步回落，成交量明顯較上月減少，預計本月整體市況將持續淡靜。 太古城本月錄 6 宗買賣 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，距離2025年尚餘約三周，未有大型全新盤推售，而鄰近北角區新盤亦宣佈最快於明年初推盤，市場目光轉回二手市場，太古城交投延續上月旺勢，12月已暫錄6宗買賣成交，與上月同期相若。屋苑今個周末睇樓維持平穩，錄26組預約，按周減少一組，每呎實用叫價徘徊於17,800元水平。 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，臨近年尾，部分買家加快入市步伐，康怡花園本月買賣成交較上月同期略為加快，暫錄2宗成交，平均實用呎價12,484元，較上月同期多1宗。本周末睇樓氣氛亦稍微回升，錄45組睇樓預約，按周上升12.5%，惟區內盤源短缺，拖累成交量，料近期二手交投平穩淡靜。

黃埔花園預約睇樓量按周回落 14% 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫僅錄得2宗成交，平均實用呎價11,734元。臨近年底，節日氣氛明顯轉濃，新盤未有動靜，連二手交投氣氛亦平平，睇樓活動明顯減少，黃埔花園本周末預約睇樓量僅報30組，按周回落14.3%。 中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今暫錄得4宗成交，交投尚算平穩，平均實用呎價10,623元。臨近聖誕，節日氣氛濃厚，入市氣氛略為減退，麗港城本周末預約睇樓量維持近月低位60組，睇樓氣氛平平，業主亦按兵不動，每呎實用叫價亦維持10,998元。

沙田第一城錄 55 組睇樓量 叫價 1.29 萬 新界區方面，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月暫錄得1宗成交，平均實用呎價11,700元。近期好淡因素爭持，買家入市心態較為猶豫，加上節日氣氛漸濃，令成交減慢。屋苑本周末錄約55組睇樓量，每呎叫價12,900元，與上周差不多，預計本月成交難有起色。 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，樓市前景未明，加上臨近聖誕長假，入市氣氛開始轉淡。嘉湖山莊本月暫錄得4宗買賣成交，交投緩慢，本周末錄得70組預約睇樓量，與上周相若，較為平靜，每呎叫價亦持平於9,000元水平。隨著節日氣氛轉濃，加上多個新盤積極部署登場，令二手市場購買力進一步被攤薄，相信本月二手市場將難免淡靜。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)