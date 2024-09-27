十大屋苑｜周末預約睇樓量錄461組 回落8.7% 新盤群起推盤搶焦點

中原地產十大屋苑本周錄得461組周末預約睇樓量，按周回落8.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛明顯轉好，一手市場接連推盤應市，訂價亦相當吸引，亦有不同的置業優惠，務求以量先行，新盤遍佈各區，包括東半山、啟德及元朗等，預期陸續亦有更多新盤加入戰團，隨即吸引買家注意力，趁週末參觀示範單位比較或入票，反觀部分二手業主議價空間反而收窄，料短期內二手交投難免受壓。

太古城本周維持呎價叫價

中原地產太古城資深區域營業董事趙鴻運表示，減息後，區內業主看好後市，議價空間收窄，令屋苑二手交投陷膠著狀態，太古城本月暫錄10宗成交，平均實用呎價12,961元。本周末睇樓氣氛與上周接近，錄26組睇樓預約，按周減1組或約3.7%，而每呎實用叫價亦維持17,500元水平。

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，區內二手交投明顯加快，本月暫錄13宗買賣成交，快將追平上月全月約15宗，平均實用呎價13,086元。本周末睇樓氣氛保持活躍，錄40組預約，每呎實用叫價報16,213元，按周持平。