十大屋苑｜周末預約睇樓量錄461組 回落8.7% 新盤群起推盤搶焦點

中原地產十大屋苑本周錄得461組周末預約睇樓量，按周回落8.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛明顯轉好，一手市場接連推盤應市，訂價亦相當吸引，亦有不同的置業優惠，務求以量先行，新盤遍佈各區，包括東半山、啟德及元朗等，預期陸續亦有更多新盤加入戰團，隨即吸引買家注意力，趁週末參觀示範單位比較或入票，反觀部分二手業主議價空間反而收窄，料短期內二手交投難免受壓。
太古城本周維持呎價叫價
中原地產太古城資深區域營業董事趙鴻運表示，減息後，區內業主看好後市，議價空間收窄，令屋苑二手交投陷膠著狀態，太古城本月暫錄10宗成交，平均實用呎價12,961元。本周末睇樓氣氛與上周接近，錄26組睇樓預約，按周減1組或約3.7%，而每呎實用叫價亦維持17,500元水平。
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，區內二手交投明顯加快，本月暫錄13宗買賣成交，快將追平上月全月約15宗，平均實用呎價13,086元。本周末睇樓氣氛保持活躍，錄40組預約，每呎實用叫價報16,213元，按周持平。
新都城呎價叫價升至15722元
九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今暫錄約7宗成交，平均實用呎價10,174元。本周末有多達10個新盤推售，涉及超過300伙，加上各有不同優惠，搶盡市場焦點，二手睇樓氣氛難免受壓。幸好，麗港城本周末預約睇樓量徘徊於80組高位，每呎實用叫價同樣徘徊於14,200元水平。
中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月至今暫錄9宗成交，已超越上月全月8宗交投量，交投向好，本月平均實用呎價則下調至12,520元水平。減息周期正式展開，觀望多時的買家再次出動，睇樓氣氛略為回升。新都城本周末預約睇樓量錄45組，按周再升12.5%，每呎實用叫價亦微升至15,722元，料二手交投將持續加快。
嘉湖山莊預約睇樓量跌42%
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月暫錄約15宗二手成交，與上月同期相若，減息後市場氣氛正面，整體入市氣氛有所提升，帶動睇樓氣氛，不過新盤市場接連以低價出擊，搶去部份市場注意力，本週末睇樓量維持約55組，按週無升跌，料下月交投平穩發展。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，減息周期已開始，整體市場氣氛好轉，不少業主態度轉硬，加上新盤蜂擁而出，二手市場氣氛相對平淡。減息後嘉湖山莊錄得4宗成交，本月累錄16宗成交，已貼近上月全月錄約18宗成交。近日元朗區先後有兩個新盤開價及收票，凍結不少購買力，嘉湖山莊本周末預約睇樓量大跌42%至約70組，預計新盤繼續主導大市，二手市場短期內難有突破。