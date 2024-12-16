十大屋苑｜周末10宗成交增11% 利嘉閣：業主趁年底前減價出貨 二手交投靠穩

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日未有焦點一手大盤搶佔市場，個別二手業主見市況已牛皮一段時間，加上年底長假將至願意減價，而且市場預期下周美聯儲局再減息的機會較大，帶動二手屋苑交投靠穩。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(14至15日)十大指標屋苑共錄得10宗成交，較對上個周六日(7至8日)的9宗，按周增加11%，為近七周最多，實際上仍窄幅徘徊。
廖偉強指出，部分買家見息口走勢漸趨向下有意入市，但數量始終不算多，踏入年底臨近聖誕節及新年長假期，相信短期內的二手成交量變化不太大，當大型新盤未推出市場之前，料部分客人會流入二手市場尋寶。
在過去兩天的十大指標屋苑中，共有七個屋苑錄得成交；若按地區劃分，九龍區暫錄5宗成交表現最好，新界區錄得3宗買賣，港島區則錄2宗。若以屋苑劃分，美孚新邨以3宗成交稱冠，嘉湖山莊則錄2宗買賣，其餘太古城、康怡花園、麗港城、新都城及沙田第一城各錄1宗，而杏花邨、黃埔花園及映灣園暫未聞交投。
康怡花園N座低層戶866萬易手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，過去兩天康怡花園錄約1宗成交，單位為N座低層02室，實用面積約461方呎，以585萬元易手，呎價約12,690元。
美孚新邨百老匯街19號高層戶485萬沽
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰表示，剛過去的周末美孚新邨連錄成交，其中1期百老匯街19號高層B室，成交價約485萬元，實用面積約485方呎，呎價約10,000元。另外，1期百老匯街1號中層B室，實用面積約827方呎，以約700萬元成交，呎價約8,464元。
沙田第一城高層C室433萬售出
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛說，沙田第一城於周末錄約1宗買賣，為32座高層C室，實用面積約327方呎，成交價約433萬元，呎價約13,242元。