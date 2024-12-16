十大屋苑｜周末10宗成交增11% 利嘉閣：業主趁年底前減價出貨 二手交投靠穩

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日未有焦點一手大盤搶佔市場，個別二手業主見市況已牛皮一段時間，加上年底長假將至願意減價，而且市場預期下周美聯儲局再減息的機會較大，帶動二手屋苑交投靠穩。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(14至15日)十大指標屋苑共錄得10宗成交，較對上個周六日(7至8日)的9宗，按周增加11%，為近七周最多，實際上仍窄幅徘徊。

廖偉強指出，部分買家見息口走勢漸趨向下有意入市，但數量始終不算多，踏入年底臨近聖誕節及新年長假期，相信短期內的二手成交量變化不太大，當大型新盤未推出市場之前，料部分客人會流入二手市場尋寶。