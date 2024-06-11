十大屋苑｜周末12宗買賣見3月底以來新高 利嘉閣：新盤缺焦點二手「乘虛而入」

廖偉強指出，過去三天假期未有大型焦點新盤，二手得以「乘虛而入」，買家見業主願意減價，選擇與其議價、還價以達致心目中理想價錢入市，帶動二手屋苑交投由低位略回升；此外，市場見歐洲及加拿大開始相繼減息，燃起美國有機會減息的希望。不過，他認為，現時成交宗數始終仍處相對低位，除非美國落實減息有眉目，否則短期內二手交投量料未有大幅驚喜。

在過去三天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，三天長假交投以九龍區較多，共錄得5宗成交，新界區錄得4宗，而港島區則錄得3宗。若以屋苑劃分，以太古城表現最佳，三天錄得3宗成交；其次為黃埔花園、新都城、沙田第一城及嘉湖山莊，各自錄得2宗買賣；美孚新邨則錄得1宗，其餘屋苑包括康怡花園、杏花邨、麗港城及映灣園則暫未錄得成交。