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地產
2024-06-11 09:15:05

十大屋苑｜周末12宗買賣見3月底以來新高 利嘉閣：新盤缺焦點二手「乘虛而入」

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十大屋苑｜周末12宗買賣見3月底以來新高 利嘉閣：新盤缺焦點二手「乘虛而入」

黃埔花園於周末三天假期合共錄得2宗成交。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手市場暫未有全新焦點大盤搶佔客源，部分買家回流至二手市場尋寶，加上業主願意減價，部分有剛性需求入市的買家推動下，端午節周末三日假期十大屋苑成交量穩升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(89)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，較對上一個周六日(12)5宗，按周急增1.4倍，並創自今年3月底以來的十一個周末新高；而端午節三天假期(8日至10)十大指標屋苑則合共錄得13宗買賣。

廖偉強指出，過去三天假期未有大型焦點新盤，二手得以「乘虛而入」，買家見業主願意減價，選擇與其議價、還價以達致心目中理想價錢入市，帶動二手屋苑交投由低位略回升；此外，市場見歐洲及加拿大開始相繼減息，燃起美國有機會減息的希望。不過，他認為，現時成交宗數始終仍處相對低位，除非美國落實減息有眉目，否則短期內二手交投量料未有大幅驚喜。

在過去三天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，三天長假交投以九龍區較多，共錄得5宗成交，新界區錄得4宗，而港島區則錄得3宗。若以屋苑劃分，以太古城表現最佳，三天錄得3宗成交；其次為黃埔花園、新都城、沙田第一城及嘉湖山莊，各自錄得2宗買賣；美孚新邨則錄得1宗，其餘屋苑包括康怡花園、杏花邨、麗港城及映灣園則暫未錄得成交。

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十大屋苑｜周末12宗買賣見3月底以來新高 利嘉閣：新盤缺焦點二手「乘虛而入」

太古城連錄3宗成交 平均呎價約1.5

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去三天端午節長周末太古城連錄3宗成交，當中包括春櫻閣低層C室，實用面積約897方呎，以約1,265萬元沽出，呎價約14,103元；另齊宮閣高層B室及北海閣中層B室分別以約1,018萬元及1,238萬元易手，呎價分別約14,501元及17,123元。

黃埔花園中低層戶1480萬易主

利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，周末三天黃埔花園錄得的成交單位包括72座中低層B室，實用面積約962方呎，剛以約1,480萬元成交，實用呎價約15,385元。另外，97座高層D室，實用面積約771方呎，以約935萬元易手，平均呎價約12,127元。

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沙田第一城中層戶呎售1.36

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，過去兩天沙田第一城錄約2宗成交，其中包括51座中層D室，實用面積約304方呎，以約415萬元售出，呎價約13,651元。

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十大屋苑｜周末12宗買賣見3月底以來新高 利嘉閣：新盤缺焦點二手「乘虛而入」

過去三天端午節長周末太古城連錄3宗二手買賣。(資料圖片)

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