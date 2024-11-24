十大屋苑｜周末6宗成交按周持平 六屋苑捧蛋 中原：好淡因素爭持 買家入市態度審慎｜二手市況

據中原地產統計，周末兩日(23及24日)十大屋苑錄得6宗成交，按周持平，當中嘉湖山莊及黃埔花園各錄2宗交投最多，麗港城及映灣園分別錄得1宗買賣；其餘6個屋苑「零成交」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場現時好淡因素爭持，一方面減息帶來利好，但另一方面地緣政局緊張升溫，未來形勢充滿變數，最近金融市場亦波動，令買家入市態度變得審慎，加上年尾發展商加快出擊，本周末港島東及洪水橋新盤首輪銷售均錄得理想銷情，搶去不少購買力，令二手市況受壓，交投平靜。