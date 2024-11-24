十大屋苑｜周末6宗成交按周持平 六屋苑捧蛋 中原：好淡因素爭持 買家入市態度審慎｜二手市況

據中原地產統計，周末兩日(23及24日)十大屋苑錄得6宗成交，按周持平，當中嘉湖山莊及黃埔花園各錄2宗交投最多，麗港城及映灣園分別錄得1宗買賣；其餘6個屋苑「零成交」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場現時好淡因素爭持，一方面減息帶來利好，但另一方面地緣政局緊張升溫，未來形勢充滿變數，最近金融市場亦波動，令買家入市態度變得審慎，加上年尾發展商加快出擊，本周末港島東及洪水橋新盤首輪銷售均錄得理想銷情，搶去不少購買力，令二手市況受壓，交投平靜。
港島區方面，三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島均未錄得買賣。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪指，海怡半島本周末未有錄得成交，減息後業主態度轉硬，筍盤減少，雖然買家入市意欲有所增加，但只吼平價盤，不會追價，導致買賣出現拉鋸。
中原地產太古城副區域營業董事趙鴻運稱，本周末太古城睇樓氣氛平靜，未有錄得成交。最近地緣政局轉趨緊張，港股亦回落，買家入市態度轉趨審慎，加上二手筍盤陸續消化，北角新盤周末期間進行首輪發售，搶去部分購買力，二手市場氣氛回落。
黃埔花園三房套818萬沽
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園周末錄得2宗成交，按周減少1宗或33.3%，平均實用呎價約11,741元，按周亦跌7.1%。最新成交包括3期2座低層F室，實用面積約681方呎，三房套房間隔，以818萬元沽出，呎價約12,012元。
中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪說，新都城周末兩日未有錄得成交。第二次減息後，隨著筍盤收窄，加上外圍及股市不穩，買家觀望情緒增加，加上預計樓價仍會繼續下跌，不敢貿然入市，睇樓客於睇樓後多數無還價，交投轉靜。
嘉湖山莊兩房405萬易主
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄得23宗成交，較上月全月43宗減少約47%。本周末錄得2宗成交，其中賞湖居4座高層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，以405萬元沽出，呎價約9,040元，為本月唯一一宗造價突破400萬元的兩房單位成交。原業主於2011年以183.8萬元買入單位，持貨約13年，現轉售帳面賺221.2萬元，物業期內升值約1.2倍。