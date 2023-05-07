十大屋苑｜天氣不穩+港銀加息 中原周末僅2宗成交 8屋苑捧蛋

受天氣不穩及港銀加息影響，中原地產十大屋苑本周末僅錄得2宗買賣，按周大跌85.7%，成交量重回個位數水平，更創44周新低。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末僅錄得2宗成交，按周大跌85.7%，成交量重回個位數水平，更創44周新低。十大屋苑當中，只有黃埔花園及映灣園各錄1宗交投，其餘8個屋苑捧蛋。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日(7日)天氣突然大風大雨，影響多區睇樓氣氛，加上香港銀行跟隨美國加息，買家需時消化相關消息，而且二手平價筍盤早已被市場吸納，部分客源流向折讓較多的一手新盤，令二手交投相對淡靜。

港島區3大藍籌屋苑本周末均未錄得買賣成交，交投淡靜。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月至今暫僅錄3宗成交，平均實用呎價15,711元。受新界大型新盤低開搶客，加上香港銀行跟隨美國加息，令本周末睇樓氣氛明顯轉靜，影響交投，料買家需時消化消息，二手業主亦需進一步擴大議幅，才能帶動交投回升。

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，與上周末一樣，屋苑本月累積暫錄得4宗成交，平均實用呎價15,332元。市場在本周末錄得屋苑9期7座高層E室易手，實用面積860方呎，採套三房間隔，另設工人房，擁正南向海景致，最新以1,590萬元易手，折合實用呎價18,488元。

新界區方面，中原地產東涌映灣園第一分行副分區營業經理曹嘉華表示，映灣園本周末與上周一樣，錄得1宗成交，單位為6座中層B室，實用面積729方呎，屬套三房間隔，座向北方，景觀開揚，現以810萬元成交，折合實用呎價11,111元。據悉，原業主於2009年6月以274萬元購入單位，持貨近14年，是次轉手帳面獲利536萬元離場，單位期內大幅升值近兩倍。