十大屋苑｜天雨影響！中原：周末兩日成交跌至8宗 一半食白果

過去周六本港受狂風暴雨吹襲，更一度發出紅色暴雨警告信號，二手交投亦受影響。據中原地產統計，十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周跌約27.3%，當中以美孚新邨錄得4宗買賣表現最佳，麗港城、新都城、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗成交；有一半屋苑「食白果」，包括港島區三大指標屋苑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國不加息屬市場預期之內，整體入市氣氛保持正面，不過上周六受天雨影響睇樓活動，加上近期接連有新盤以低市價推出，搶去市場焦點及大批購買力，新盤銷售成績持續理想，過去周末亦錄約200宗交投，預料本月市場亦以一手主導，二手方面則平穩發展。