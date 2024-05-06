十大屋苑｜天雨影響！中原：周末兩日成交跌至8宗 一半食白果

過去周六本港受狂風暴雨吹襲，更一度發出紅色暴雨警告信號，二手交投亦受影響。據中原地產統計，十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周跌約27.3%，當中以美孚新邨錄得4宗買賣表現最佳，麗港城、新都城、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗成交；有一半屋苑「食白果」，包括港島區三大指標屋苑。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國不加息屬市場預期之內，整體入市氣氛保持正面，不過上周六受天雨影響睇樓活動，加上近期接連有新盤以低市價推出，搶去市場焦點及大批購買力，新盤銷售成績持續理想，過去周末亦錄約200宗交投，預料本月市場亦以一手主導，二手方面則平穩發展。
周末兩日港島區3大指標屋苑均未錄得成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運稱，近期整體入市氣氛正面，新盤持續採低價推售策略，搶去市場焦點及大批購買力，加上上周六天氣不穩，二手市場氣氛稍為放緩。
美孚新邨兩房525萬易手
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑指，新盤帶動下，整體入市氣氛向好，美孚新邨周末合共錄得4宗成交，按周增加1宗，包括屋苑6期恆柏道11號中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，呎價約10,314元。
麗港城兩房呎售1.1萬
中原地產麗港城分區營業經理洪金興說，麗港城過去周末兩日錄得1宗買賣，為26座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以580萬元沽出，呎價約11,219元。原業主於2013年以460萬元買入單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利120萬元，物業期內升值約26%。
映灣園中層戶「01年貨」轉手賺近2倍
新界區方面，中原地產映灣園第一分行A組 區域營業經理陳繼成表示，映灣園過去周末錄得1宗成交，為2座中層F室，實用面積約470方呎，以505萬元易主，呎價約10,745元。原業主於2001年以170萬元買入單位，持貨約23年，現轉售帳面獲利335萬元，物業期內升值近2倍。