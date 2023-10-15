十大屋苑｜市場觀望濃 減幅大才有承接 中原：周末錄4宗成交 按周回落2宗

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周減少2宗或33.3%，零成交屋苑維持6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受好消息帶動，近期整體入市信心略有增長，全城觀望月底施政報告會有減辣措施，買家入市考慮因素較多，個別業主願提供較大議價幅度，才可以成功吸引買家偷步入市，若減幅不大亦未能打動買家，現時市場累積一批購買力，料月尾樓市方向明確後，二手交投量會有所提升。
太古城兩房則王減80萬易主
港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，現時買家主力於市場尋覓筍盤，單位減幅較大亦有承接，其中太古城本周末錄得1宗成交，較上星期減少一宗，單位為高安閣低層D室，實用面積580方呎，採兩房間隔，向東南望內園景，屬屋苑兩房則王，原本叫價約880萬元，議價後以800萬元沽出，實用平均呎價13,793元，新買家為用家，購入單位自住。
九龍區方面，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，近日整體交投氣氛有改善，新都城本周末錄1宗成交，單位為2期5座中層B室，實用面積644方呎，採三房間隔，最新以820萬元易手，折合實用呎價約12,733元。原業主於1998年以304萬元購入上址，持貨25年，現轉手帳面獲利516萬元離場。
天水圍區二手樓價量齊升
至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，受好消息帶動，天水圍區二手樓價量齊升，其中嘉湖山莊本周末錄得1宗買賣，較上周少1宗。最新成交包括景湖居1座高層F室，實用面積 576方呎，採兩房間隔，原先叫價約450萬元，放盤5日即以425萬元易手，折合實用呎價7,378元。原業主於2013年以282萬元買入單位，持貨10年轉手，帳面賺143萬元，而新買家為用家，見市場氣氛轉好，決定加快入市步伐，怕遲買選擇更少。
此外，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文亦稱，在好消息帶動下，近日二手交投略為加快，沙田第一城本月暫錄約7宗成交，包括一宗在本周末錄得的2座低層C室，實用面積327方呎，屬兩房間隔，最新以398萬元易手，實用呎價約12,171元，惟原業主於2018年10月以535萬元購入單位，持貨5年帳面蝕137萬元退場。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量
/按周升跌幅
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平均實用呎價(元)
/按周升跌幅
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平均建築
呎價(元)
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香港
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太古城
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1(-50%)
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16187(-14.8%)
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11852
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康怡花園
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0(無升跌)
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-
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-
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海怡半島
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0(無升跌)
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-
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-
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九龍
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美孚新邨
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0(上周1宗成交)
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-
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-
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麗港城
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0(無升跌)
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-
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-
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黃埔花園
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0(上周1宗成交)
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-
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-
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新都城
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1(上周0宗成交)
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12733(-)
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9071
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新界
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沙田第一城
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1(上周0宗成交)
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12171(-)
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10076
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嘉湖山莊
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1(-50%)
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9615(+7.8%)
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6995
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映灣園
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0(無升跌)
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合計
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4(-33.3%)
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註：綜合市場成交數據