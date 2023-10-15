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地產
2023-10-15 18:50:00

十大屋苑｜市場觀望濃 減幅大才有承接 中原：周末錄4宗成交 按周回落2宗

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中原地產十大屋苑本周末錄得4宗二手成交，按周少2宗，零成交屋苑維持6個。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗二手成交，按周少2宗，零成交屋苑維持6個。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周減少2宗或33.3%，零成交屋苑維持6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受好消息帶動，近期整體入市信心略有增長，全城觀望月底施政報告會有減辣措施，買家入市考慮因素較多，個別業主願提供較大議價幅度，才可以成功吸引買家偷步入市，若減幅不大亦未能打動買家，現時市場累積一批購買力，料月尾樓市方向明確後，二手交投量會有所提升。

太古城兩房則王減80萬易主

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，現時買家主力於市場尋覓筍盤，單位減幅較大亦有承接，其中太古城本周末錄得1宗成交，較上星期減少一宗，單位為高安閣低層D室，實用面積580方呎，採兩房間隔，向東南望內園景，屬屋苑兩房則王，原本叫價約880萬元，議價後以800萬元沽出，實用平均呎價13,793元，新買家為用家，購入單位自住。

太古城兩房東南則王戶，減價80萬元後以800萬元易主，呎價近1.38萬元水平。

太古城兩房東南則王戶，減價80萬元後以800萬元易主，呎價近1.38萬元水平。

九龍區方面，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，近日整體交投氣氛有改善，新都城本周末錄1宗成交，單位為25座中層B室，實用面積644方呎，採三房間隔，最新以820萬元易手，折合實用呎價約12,733元。原業主於1998年以304萬元購入上址，持貨25年，現轉手帳面獲利516萬元離場。

天水圍區二手樓價量齊升

至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，受好消息帶動，天水圍區二手樓價量齊升，其中嘉湖山莊本周末錄得1宗買賣，較上周少1宗。最新成交包括景湖居1座高層F室，實用面積 576方呎，採兩房間隔，原先叫價約450萬元，放盤5日即以425萬元易手，折合實用呎價7,378元。原業主於2013年以282萬元買入單位，持貨10年轉手，帳面賺143萬元，而新買家為用家，見市場氣氛轉好，決定加快入市步伐，怕遲買選擇更少。

天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊本周末錄得1宗二手買賣成交，較上周少1宗。

天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊本周末錄得1宗二手買賣成交，較上周少1宗。

此外，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文亦稱，在好消息帶動下，近日二手交投略為加快，沙田第一城本月暫錄約7宗成交，包括一宗在本周末錄得的2座低層C室，實用面積327方呎，屬兩房間隔，最新以398萬元易手，實用呎價約12,171元，惟原業主於201810月以535萬元購入單位，持貨5年帳面蝕137萬元退場。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

1(-50%)

16187(-14.8%)

11852

康怡花園

0(無升跌)

-

海怡半島

0(無升跌)

-

-

九龍

美孚新邨

0(上周1成交)

-

-

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

0(上周1成交)

-

-

新都城

1(上周0成交)

12733(-)

9071

新界

沙田第一城

1(上周0成交)

12171(-)

10076

嘉湖山莊

1(-50%)

9615(+7.8%)

6995

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

4(-33.3%)

-

-

綜合市場成交數據

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