十大屋苑｜復活節長假期錄14宗買賣 中原：一手主導+港人外遊影響交投

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(20及21日)錄得8宗成交，較上周增加2宗；而4天復活節長假期共錄得約14宗成交，較去年約15宗減少1宗，當中嘉湖山莊錄得5宗表現最活躍，其次為錄得4宗的太古城，黃埔花園錄得3宗，有5個成分屋苑則「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，不少港人趁長假期離港外遊或北上消費，影響睇樓活動，加上關稅戰下，市場上充斥觀望氣氛，且樓市方面暫未見有好消息，買家入市心態較猶豫；加上近期市場以一手主導，全城聚焦西沙新盤，睇樓客趁假期參觀新盤示範單位，假期內不少新盤貨尾銷情亦不錯，二手交投略為放慢屬正常。
太古城三房748萬蝕沽
中原地產太古城東山閣副區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄2宗成交，4天假期共錄4宗成交。當中包括順安閣低層5室，實用面積約580方呎，三房間隔，議價後以748萬元沽出，呎價約12,897元。原業主於2012年以785萬元入市，持貨約13年，現轉手帳面蝕37萬元或約4.7%離場。
美孚新邨兩房556萬易手
中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑指，美孚新邨4天假期內錄1宗買賣，單位為5期蘭秀道12號中層B室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以556萬元易手，呎價約10,966元。
嘉湖山莊兩房呎售8018元
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖說，長假期不少港人北上，影響睇樓活動，加上關稅戰下，觀望氣氛轉濃，不過若業主提供合理議價空間，單位亦有承接。嘉湖山莊周末兩日錄得2宗交投，4天假期合共錄得5宗成交。當中包括樂湖居10座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔。原叫價380萬元，最後減價20萬元，至360萬元沽出，呎價約8,018元。據悉，原業主於2010年以166.5萬元購入單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利193.5萬元，單位期內升值近1.2倍。