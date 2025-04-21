十大屋苑｜復活節長假期錄14宗買賣 中原：一手主導+港人外遊影響交投

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(20及21日)錄得8宗成交，較上周增加2宗；而4天復活節長假期共錄得約14宗成交，較去年約15宗減少1宗，當中嘉湖山莊錄得5宗表現最活躍，其次為錄得4宗的太古城，黃埔花園錄得3宗，有5個成分屋苑則「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，不少港人趁長假期離港外遊或北上消費，影響睇樓活動，加上關稅戰下，市場上充斥觀望氣氛，且樓市方面暫未見有好消息，買家入市心態較猶豫；加上近期市場以一手主導，全城聚焦西沙新盤，睇樓客趁假期參觀新盤示範單位，假期內不少新盤貨尾銷情亦不錯，二手交投略為放慢屬正常。