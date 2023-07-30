十大屋苑｜「息魔」再臨 利嘉閣：周末僅3宗買賣 按周跌近六成 港島區連續5周「捧蛋」

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六及日(7月29日至30日)，十大指標屋苑錄3宗二手買賣成交，較對上周末(7月22至23日)的7宗，減少4宗或57%，為近4周新低紀錄。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，日前港銀跟隨美國加息，再次喚起市民對息口走勢的關注，加上業主議價空間未有明顯擴大，準買家入市前再三觀望，買賣雙方陷入拉鋸局面。

廖偉強續指，新盤接連推出，售價亦緊貼現市，瞬即搶佔市場焦點，而放盤多時的二手樓業主，有感近日租賃需求大增，寧願「轉售為租」，也不大幅減價賣樓，令二手市況依然疲弱。他補充，市場目前正消化加息帶來的影響，二手屋苑買賣於短期內仍會受壓，或待新盤熱銷過後，可望由向隅客帶動二手市場回復活力。

十大屋苑中 7 屋苑零成交 在過去兩天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區交投量最多，錄得2宗買賣，惟按周亦大跌60%，而新界區僅錄得1宗成交，較上周減少50%。至於港島區則連續5周出現「捧蛋」的淡況。若以屋苑劃分，麗港城、新都城及嘉湖山莊均錄得1宗成交，其餘7個屋苑，包括太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、美孚新邨、沙田第一城及映灣園，全數「交白卷」，周末均未錄得成交。

杏花邨未破悶局 本月僅錄 6 宗成交 利嘉閣地產杏花邨分行聯席董事黃銳平表示，杏花邨近月市況淡靜，本周末尚未錄得成交，而本月交投量亦只有6宗，平均實用呎價約14,242元。他指出，本港銀行加息後，市場觀望氛圍十分濃厚，加上業主沒有顯著擴大議價空間，買家入市意欲不高，令二手拉鋸局面仍然持續。

新都城本周末錄 1 宗買賣 利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，將軍澳寶琳站新都城近日市況平穩，屋苑於周末兩天共錄得1宗買賣，單位為2期3座低層H室，實用面積538方呎，新近以752萬元沽出，折合實用面積呎價13,978元。屋苑本月至今共累錄9宗成交，平均實用面積呎價14,721元。

嘉湖山莊市靜 7 月錄 12 宗買賣 另外，利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾指，加息令準買家入市取態更為審慎，雖然部分業主開始「鬆手」減價，惟幅度未達買家期望，以致交投略為疏落。嘉湖山莊本月至今錄得12宗買賣，平均實用面積呎價9,870元。