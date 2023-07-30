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2023-07-30 19:15:00

十大屋苑｜「息魔」再臨 利嘉閣：周末僅3宗買賣 按周跌近六成 港島區連續5周「捧蛋」

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加息再臨，買家入市態度審慎，利嘉閣十大指標屋苑本周末六及日，僅錄得3宗二手成交，宗數按周跌57%。(資料圖片)

加息再臨，買家入市態度審慎，利嘉閣十大指標屋苑本周末六及日，僅錄得3宗二手成交，宗數按周跌57%。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六及日(729日至30)，十大指標屋苑錄3宗二手買賣成交，較對上周末(72223)7宗，減少4宗或57%，為近4周新低紀錄。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，日前港銀跟隨美國加息，再次喚起市民對息口走勢的關注，加上業主議價空間未有明顯擴大，準買家入市前再三觀望，買賣雙方陷入拉鋸局面。

廖偉強續指，新盤接連推出，售價亦緊貼現市，瞬即搶佔市場焦點，而放盤多時的二手樓業主，有感近日租賃需求大增，寧願「轉售為租」，也不大幅減價賣樓，令二手市況依然疲弱。他補充，市場目前正消化加息帶來的影響，二手屋苑買賣於短期內仍會受壓，或待新盤熱銷過後，可望由向隅客帶動二手市場回復活力。

十大屋苑中 7屋苑零成交

在過去兩天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區交投量最多，錄得2宗買賣，惟按周亦大跌60%，而新界區僅錄得1宗成交，較上周減少50%。至於港島區則連續5周出現「捧蛋」的淡況。若以屋苑劃分，麗港城、新都城及嘉湖山莊均錄得1宗成交，其餘7個屋苑，包括太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、美孚新邨、沙田第一城及映灣園，全數「交白卷」，周末均未錄得成交。

杏花邨未破悶局 本月僅錄6宗成交

利嘉閣地產杏花邨分行聯席董事黃銳平表示，杏花邨近月市況淡靜，本周末尚未錄得成交，而本月交投量亦只有6宗，平均實用呎價約14,242元。他指出，本港銀行加息後，市場觀望氛圍十分濃厚，加上業主沒有顯著擴大議價空間，買家入市意欲不高，令二手拉鋸局面仍然持續。

杏花邨近月市況淡靜，全月交投量累錄僅6宗買賣，平均實用呎價1.42萬元水平。

杏花邨近月市況淡靜，全月交投量累錄僅6宗買賣，平均實用呎價1.42萬元水平。

新都城本周末錄1宗買賣

利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，將軍澳寶琳站新都城近日市況平穩，屋苑於周末兩天共錄得1宗買賣，單位為23座低層H室，實用面積538方呎，新近以752萬元沽出，折合實用面積呎價13,978元。屋苑本月至今共累錄9宗成交，平均實用面積呎價14,721元。

嘉湖山莊市靜 7月錄12宗買賣

另外，利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾指，加息令準買家入市取態更為審慎，雖然部分業主開始「鬆手」減價，惟幅度未達買家期望，以致交投略為疏落。嘉湖山莊本月至今錄得12宗買賣，平均實用面積呎價9,870元。

利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化

地區

屋苑

買賣成交宗數

實用面積呎價()

本周六日

上周六日

升跌幅

本周六日

上周六日

29/7-30/7

22/7-23/7

29/7-30/7

22/7-23/7

港島

太古城

0

0

ó

康怡花園

0

0

ó

杏花邨

0

0

ó

九龍

黃埔花園

0

0

ó

麗港城

1

2

- 50%

13,027

12,480

新都城

1

1

ó

13,978

16,143

美孚新邨

0

2

- 100%

10,589

新界

沙田第一城

0

0

ó

嘉湖山莊

1

1

ó

9,870

8,689

映灣園

0

1

- 100%

10,302

總計

3

7

- 57%

　

0%

備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡

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