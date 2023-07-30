十大屋苑｜「息魔」再臨 利嘉閣：周末僅3宗買賣 按周跌近六成 港島區連續5周「捧蛋」

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六及日(7月29日至30日)，十大指標屋苑錄3宗二手買賣成交，較對上周末(7月22至23日)的7宗，減少4宗或57%，為近4周新低紀錄。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，日前港銀跟隨美國加息，再次喚起市民對息口走勢的關注，加上業主議價空間未有明顯擴大，準買家入市前再三觀望，買賣雙方陷入拉鋸局面。
廖偉強續指，新盤接連推出，售價亦緊貼現市，瞬即搶佔市場焦點，而放盤多時的二手樓業主，有感近日租賃需求大增，寧願「轉售為租」，也不大幅減價賣樓，令二手市況依然疲弱。他補充，市場目前正消化加息帶來的影響，二手屋苑買賣於短期內仍會受壓，或待新盤熱銷過後，可望由向隅客帶動二手市場回復活力。
十大屋苑中 7屋苑零成交
在過去兩天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區交投量最多，錄得2宗買賣，惟按周亦大跌60%，而新界區僅錄得1宗成交，較上周減少50%。至於港島區則連續5周出現「捧蛋」的淡況。若以屋苑劃分，麗港城、新都城及嘉湖山莊均錄得1宗成交，其餘7個屋苑，包括太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、美孚新邨、沙田第一城及映灣園，全數「交白卷」，周末均未錄得成交。
杏花邨未破悶局 本月僅錄6宗成交
利嘉閣地產杏花邨分行聯席董事黃銳平表示，杏花邨近月市況淡靜，本周末尚未錄得成交，而本月交投量亦只有6宗，平均實用呎價約14,242元。他指出，本港銀行加息後，市場觀望氛圍十分濃厚，加上業主沒有顯著擴大議價空間，買家入市意欲不高，令二手拉鋸局面仍然持續。
新都城本周末錄1宗買賣
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，將軍澳寶琳站新都城近日市況平穩，屋苑於周末兩天共錄得1宗買賣，單位為2期3座低層H室，實用面積538方呎，新近以752萬元沽出，折合實用面積呎價13,978元。屋苑本月至今共累錄9宗成交，平均實用面積呎價14,721元。
嘉湖山莊市靜 7月錄12宗買賣
另外，利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾指，加息令準買家入市取態更為審慎，雖然部分業主開始「鬆手」減價，惟幅度未達買家期望，以致交投略為疏落。嘉湖山莊本月至今錄得12宗買賣，平均實用面積呎價9,870元。
利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化
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地區
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屋苑
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買賣成交宗數
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實用面積呎價(元)
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本周六日
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上周六日
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升跌幅
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本周六日
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上周六日
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29/7-30/7
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22/7-23/7
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29/7-30/7
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22/7-23/7
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港島
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太古城
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0
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0
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ó
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—
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—
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康怡花園
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0
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0
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ó
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—
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—
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杏花邨
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0
|
0
|
ó
|
—
|
—
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九龍
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黃埔花園
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0
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0
|
ó
|
—
|
—
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麗港城
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1
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2
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- 50%
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13,027
|
12,480
|
新都城
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1
|
1
|
ó
|
13,978
|
16,143
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美孚新邨
|
0
|
2
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- 100%
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—
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10,589
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新界
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沙田第一城
|
0
|
0
|
ó
|
—
|
—
|
嘉湖山莊
|
1
|
1
|
ó
|
9,870
|
8,689
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映灣園
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0
|
1
|
- 100%
|
—
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10,302
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總計
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3
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7
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- 57%
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|
0%
備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡