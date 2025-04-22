十大屋苑｜成交重上雙位數 4日復活節長假錄13宗 利嘉閣：新盤收票激活市場

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，復活節長假外遊出境人數累計逾220萬人次，惟適逢有大型新盤正在收票中，激活整體樓市交投氣氣，令十大屋苑整體二手交投量錄得微升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(19至20日)十大指標屋苑錄得10宗二手成交，較上一個周六日(12至13日)的9宗，按周微升11%，交投量重上雙位數。至於復活節長周末(18日至21日)十大指標屋苑合共則錄得13宗買賣。

廖偉強 ：料 5 月 會 減息 帶動 二手交投上升 廖偉強指出，復活節假期是港人傳統外遊旺季，亦吸引部分居港的內地人士在睇樓人數相對較少時外出尋找心水筍盤。他續指，近期受美國關稅政策影響，加上股市表現波動，令部分對後市持觀望態度人士四出議價，希望趁大市前景未明下，二手業主較願意減價出售物業，並料短期內二手市況難有突破性發展。他稱，相信5月初美國聯儲局議息會議後有機會減息，屆時本港二手交投量將會出現明顯上升。