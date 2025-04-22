十大屋苑｜成交重上雙位數 4日復活節長假錄13宗 利嘉閣：新盤收票激活市場

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，復活節長假外遊出境人數累計逾220萬人次，惟適逢有大型新盤正在收票中，激活整體樓市交投氣氣，令十大屋苑整體二手交投量錄得微升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(19至20日)十大指標屋苑錄得10宗二手成交，較上一個周六日(12至13日)的9宗，按周微升11%，交投量重上雙位數。至於復活節長周末(18日至21日)十大指標屋苑合共則錄得13宗買賣。
廖偉強：料5月會減息帶動二手交投上升
廖偉強指出，復活節假期是港人傳統外遊旺季，亦吸引部分居港的內地人士在睇樓人數相對較少時外出尋找心水筍盤。他續指，近期受美國關稅政策影響，加上股市表現波動，令部分對後市持觀望態度人士四出議價，希望趁大市前景未明下，二手業主較願意減價出售物業，並料短期內二手市況難有突破性發展。他稱，相信5月初美國聯儲局議息會議後有機會減息，屆時本港二手交投量將會出現明顯上升。
沙田第一城中層戶800萬易手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指，剛過去的周六日「康怡花園」僅錄1宗交投，單位為Q座一個低層7室，實用面積約466方呎，最新以約550萬元易手，呎價約11,803元。
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，「黃埔花園」周末期間錄得1宗成交，單位為1期1座低層G室，實用面積約777方呎，以約800萬元沽出，呎價約10,296元。
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，「沙田第一城」在剛過去的周六日共錄得3宗成交，其中一宗為27座中層C室，實用面積約688方呎，以約800萬元成交，呎價約11,628元。另一宗為17宗極高層D室，實用面積約327方呎，以約400萬元售出，呎價約12,232元。