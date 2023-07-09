十大屋苑｜放寬按揭首個周末 二手交投未見起色 7個屋苑「捧蛋」

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末增加1宗，已連續10個周末錄得單位數成交，零成交屋苑有7個，與上周末一樣。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，金管局放寬自住物業按揭成數針對中價物業，千萬元以下上車盤未有直接受惠，而加息因素仍持續影響買家入市意欲，加上近期新盤多以低價推售，吸走大批購買力，導致二手交投持續低迷。

港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，放寬按揭對買家入市意欲幫助不大，未能抵銷加息影響，買家入市信心仍然薄弱。其中海怡半島本周末未有錄得成交，市況維持淡靜。九龍區方面，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城周末睇樓人流稍增，惟未見帶動成交轉活，本周末僅錄1宗成交，與上周末相若。該宗新成交為15座中層G室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，以711萬元沽出，實用呎價13,752元。原業主於2012年以455萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利256萬元或56%。

沙田第一城全月累錄僅 5 宗 市況淡靜

至於新界區，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，加息陰霾仍影響買家入市意欲，即使金管局放寛自住樓按揭成數，但上車盤未特別受惠，買家心態仍以觀望為主。其中沙田第一城本周末錄得3宗成交，較上周末零成交改善，惟本月至今累積只錄得5宗買賣，市況仍屬淡靜。本周末成交包括2宗兩房及1宗三房成交，其中40座中層C室，實用面積304方呎，採兩房間隔，以483萬元沽出，實用呎價15,888元。原業主於2019年12月以540萬元購入，持貨近4年，帳面蝕57萬元，貶值約11%。

另一宗兩房成交屬獲利個案，單位為46座中層C室，實用面積同為304方呎，成交價518萬元，實用呎價17,039元。原業主則於2019年3月以497萬元購入，持貨4年，現帳面獲利21萬元離場，升值4.2%。