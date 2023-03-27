十大屋苑｜新盤熱賣 業主心雄 本周末僅錄6宗成交 按周跌逾45%

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周少5宗或45.5%，「零成交」屋苑有5個，是連續13個周末錄雙位數後，首個周末錄得單位數成交量，屬14周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日新盤相當旺場，銷情熾熱，日前新盤市場沽出約500多伙，二手交投明顯受壓，加上不少二手業主見新盤熱賣，更為心雄，叫價傾向進取，增加買家入市難度，料要待新盤向隅客回流，二手交投才有起色。

康怡花園周末僅錄1宗買賣 港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園本周末錄1宗成交，單位為C座中層4室，實用面積594方呎，屬三房間隔，原先開價980萬元，現以908萬元易手，減價72萬元，折合實用呎價15,286元。原業主於1991年以238萬元購入，持貨32年，帳面獲利670萬元，本月至今暫錄約12宗二手成交。

沙田第一城本月暫錄約17宗 周末錄2宗 至於新界區，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，市場焦點集中於一手，分散二手購買力，其中沙田第一城本月至今暫錄約17宗二手成交，周末錄2宗成交。屋苑最新錄8座中層C室，單位建築面積395方呎，實用面積327方呎，採兩房間隔，議價後以553萬元沽出，實用面積呎價16,911元。