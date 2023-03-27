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地產
2023-03-27 11:05:09

十大屋苑｜新盤熱賣 業主心雄 本周末僅錄6宗成交 按周跌逾45%

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中原地產十大屋苑本周末僅錄6宗成交，較上周少5宗或45.5%，「零成交」屋苑有5個，為屬14周新低。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末僅錄6宗成交，較上周少5宗或45.5%，「零成交」屋苑有5個，為屬14周新低。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周少5宗或45.5%，「零成交」屋苑有5個，是連續13個周末錄雙位數後，首個周末錄得單位數成交量，屬14周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日新盤相當旺場，銷情熾熱，日前新盤市場沽出約500多伙，二手交投明顯受壓，加上不少二手業主見新盤熱賣，更為心雄，叫價傾向進取，增加買家入市難度，料要待新盤向隅客回流，二手交投才有起色。

康怡花園周末僅錄1宗買賣

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園本周末錄1宗成交，單位為C座中層4室，實用面積594方呎，屬三房間隔，原先開價980萬元，現以908萬元易手，減價72萬元，折合實用呎價15,286元。原業主於1991年以238萬元購入，持貨32年，帳面獲利670萬元，本月至今暫錄約12宗二手成交。

康怡花園本月至今暫錄約12宗二手成交。(資料圖片)

康怡花園本月至今暫錄約12宗二手成交。(資料圖片)

沙田第一城本月暫錄約17宗 周末錄2宗

至於新界區，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，市場焦點集中於一手，分散二手購買力，其中沙田第一城本月至今暫錄約17宗二手成交，周末錄2宗成交。屋苑最新錄8座中層C室，單位建築面積395方呎，實用面積327方呎，採兩房間隔，議價後以553萬元沽出，實用面積呎價16,911元。

  中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎(元)

/按周升跌幅

平均建築

呎價(元)

香港

太古城

0(上周1宗成交)

-

-

康怡花園

1(無升跌)

15286 (-14.4%)

12074

海怡半島

0(無升跌)

-

-

九龍

美孚新邨

1(無升跌)

12000(-6.7%)

9300

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

1(-80%)

13114(-9.19%)

11570

新都城

0(上周1宗成交)

-

-

新界

沙田第一城

2(上周0宗成交)

17500(-)

13500

嘉湖山莊

1(無升跌)

10305(-0.1%)

7930

映灣園

0(上周1宗成交)

-

-

 

合計

6(-45.5%)

-

-

註： 綜合市場成交數據

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