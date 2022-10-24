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地產
2022-10-24 11:02:22

十大屋苑｜施政報告欠驚喜 業主妥協 買家趁低入市 利嘉閣：周末錄10宗買賣 重回雙位數

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最新一份《施政報告》在幫助樓市置業政策上欠缺驚喜，令業主逐漸妥協，買家亦在觀望過後趁低入市，故剛過去的周末十大指標屋苑二手交投量，有輕微上升之勢。(資料圖片)

最新一份《施政報告》在幫助樓市置業政策上欠缺驚喜，令業主逐漸妥協，買家亦在觀望過後趁低入市，故剛過去的周末十大指標屋苑二手交投量，有輕微上升之勢。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六及周日(102223)，十大指標屋苑累計錄得10宗二手成交個案，較上周末(101516)9宗，按周增加1宗或11%，重回雙位數。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，《施政報告》在幫助樓市置業政策方面有欠驚喜，市場難免失望，但政策塵埃落定亦令業主妥協，而有意入市的買家在觀望過後，也會把握機會趁低入市。因此，周末十大指標屋苑二手交投量，雖未有明顯突破，但亦有輕微上升之勢。

廖偉強續指，最新公布的《施政報告》提出合資格的海外人才買樓後，可退還已繳付的額外印花稅，此政策對樓市中長線發展也有好處，能吸引有能力置業的專才入市，當中不乏已在港居住數年時間的海外人才，然而政策難見即時成效。至於有消息指中央政府正考慮放寬旅客入境內地隔離措施，由原先「7+3」改為「2+5」，如政策落實，對經濟發展無疑會帶來轉機；若香港放寬出入檢疫措施至「0+0」，相信能有效推動各行各業復甦，幫助樓市重回正軌。

剛過去的周末十大指標屋苑買賣中，新界區表現最佳，錄得4宗成交，港島區及九龍區則分別錄得3宗買賣。(資料圖片)

剛過去的周末十大指標屋苑買賣中，新界區表現最佳，錄得4宗成交，港島區及九龍區則分別錄得3宗買賣。(資料圖片)

新界區表現最佳 周末錄4

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，以新界區表現最佳，本周末錄得4宗成交，港島區及九龍區則分別錄得3宗買賣。若以屋苑劃分，太古城、美孚新邨、沙田第一城及嘉湖山莊各錄得2宗成交，康怡花園、新都城各錄1宗成交；至於杏花村、黃埔花園、麗港城及映灣園，則暫未錄得交投。

利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化

地區

屋苑

買賣成交宗數

實用面積呎價()

本周末日

上周末日

升跌幅

本周末日

上周末日

22/10-23/10

15/10-16/10

22/10-23/10

15/10-16/10

港島

太古城

2

2

ó

15,902

16,981

康怡花園

1

0

不適用

15,102

杏花村

0

0

ó

九龍

黃埔花園

0

0

ó

麗港城

0

1

-100%

12,219

新都城

1

3

-67%

15,057

14,241

美孚新村

2

0

不適用

11,464

新界

沙田第一城

2

1

不適用

15,000

15,789

嘉湖山莊

2

1

不適用

9,500

9,800

映灣園

0

1

-100%

10,870

總計

10

9

+11%

　

0%

備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡

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