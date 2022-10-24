十大屋苑｜施政報告欠驚喜 業主妥協 買家趁低入市 利嘉閣：周末錄10宗買賣 重回雙位數

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六及周日(10月22至23日)，十大指標屋苑累計錄得10宗二手成交個案，較上周末(10月15至16日)的9宗，按周增加1宗或11%，重回雙位數。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，《施政報告》在幫助樓市置業政策方面有欠驚喜，市場難免失望，但政策塵埃落定亦令業主妥協，而有意入市的買家在觀望過後，也會把握機會趁低入市。因此，周末十大指標屋苑二手交投量，雖未有明顯突破，但亦有輕微上升之勢。
廖偉強續指，最新公布的《施政報告》提出合資格的海外人才買樓後，可退還已繳付的額外印花稅，此政策對樓市中長線發展也有好處，能吸引有能力置業的專才入市，當中不乏已在港居住數年時間的海外人才，然而政策難見即時成效。至於有消息指中央政府正考慮放寬旅客入境內地隔離措施，由原先「7+3」改為「2+5」，如政策落實，對經濟發展無疑會帶來轉機；若香港放寬出入檢疫措施至「0+0」，相信能有效推動各行各業復甦，幫助樓市重回正軌。
新界區表現最佳 周末錄4宗
於剛過去的周末十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，以新界區表現最佳，本周末錄得4宗成交，港島區及九龍區則分別錄得3宗買賣。若以屋苑劃分，太古城、美孚新邨、沙田第一城及嘉湖山莊各錄得2宗成交，康怡花園、新都城各錄1宗成交；至於杏花村、黃埔花園、麗港城及映灣園，則暫未錄得交投。
利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化
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地區
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屋苑
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買賣成交宗數
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實用面積呎價(元)
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本周末日
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上周末日
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升跌幅
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本周末日
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上周末日
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22/10-23/10
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15/10-16/10
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22/10-23/10
|
15/10-16/10
|
港島
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太古城
|
2
|
2
|
ó
|
15,902
|
16,981
|
康怡花園
|
1
|
0
|
不適用
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15,102
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—
|
杏花村
|
0
|
0
|
ó
|
—
|
—
|
九龍
|
黃埔花園
|
0
|
0
|
ó
|
—
|
—
|
麗港城
|
0
|
1
|
-100%
|
—
|
12,219
|
新都城
|
1
|
3
|
-67%
|
15,057
|
14,241
|
美孚新村
|
2
|
0
|
不適用
|
11,464
|
—
|
新界
|
沙田第一城
|
2
|
1
|
不適用
|
15,000
|
15,789
|
嘉湖山莊
|
2
|
1
|
不適用
|
9,500
|
9,800
|
映灣園
|
0
|
1
|
-100%
|
—
|
10,870
|
總計
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10
|
9
|
+11%
|
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0%
備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡