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2023-06-18 18:45:00

十大屋苑｜本周末錄5宗成交 按周多2宗 中原：新盤續熱賣 二手或需再減價吸客

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中原地產十大屋苑本周末錄5宗買賣成交，按周回升66.7%或多2宗，零成交屋苑回落至5個。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄5宗買賣成交，按周回升66.7%或多2宗，零成交屋苑回落至5個。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周回升66.7%或多2宗，零成交屋苑亦回落至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暫緩加息，推動觀望多時的買家加快入市決定，二手交投亦略見起色，但吸引力仍不及新盤。本周末新界新盤熱賣，昨日(17)開售成功售出逾八成可售單位，反映市場購買力十足，二手業主或需進一步調整叫價吸客。

鰂魚涌藍籌屋苑康怡花園，本周末「破蛋」錄得一宗買賣，而6月份累錄3宗，平均呎價14,899元。

鰂魚涌藍籌屋苑康怡花園，本周末「破蛋」錄得一宗買賣，而6月份累錄3宗，平均呎價14,899元。

康怡花園本月平均呎價1.48萬水平

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園本周末「破蛋」錄得一宗成交，本月累積成交增至3宗，平均實用呎價14,899元。屋苑本周末成交為B座低層16室，實用面積710方呎，屬套三房間隔，座向東北，望會所園景，最新以1,080萬元易手，折合實用呎價15,211元。原業主於20068月以400萬元購入單位，持貨近17年，帳面獲利680萬元，期內升值1.7倍。

黃埔花園本月暫僅錄3宗成交

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫僅錄3宗成交，平均實用呎價14,787元。本周末促成的一宗成交為111座中層F室，實用面積639方呎，採套三房間隔，享正南內園景，以960萬元沽出，實用平均呎價15,023元。原業主於20142月以740萬元買入物業，現沽貨帳面獲利220萬元離場，單位9年間升值三成。

天水圍嘉湖山莊本周末錄得一宗成交，交投持續淡靜。

天水圍嘉湖山莊本周末錄得一宗成交，交投持續淡靜。

嘉湖山莊業主無擴大議幅 交投膠著

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得一宗成交，交投持續淡靜。美國雖然暫緩加息，惟下半年的息口走勢仍是未知之數，二手市場氣氛仍舊觀望，業主亦因未有加息，而沒有進一步擴大議幅，買賣雙方的造價差距仍有一段距離，令交投膠著。

 中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日

成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

1(上周0宗成交)

15755(-)

13324

康怡花園

1(上周0宗成交)

15211(-)

11973

海怡半島

0(無升跌)

-

-

九龍

美孚新邨

1(上周0宗成交)

14562(-)

11034

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

1(上周0宗成交)

15023(-)

12800

新都城

0(上周2宗成交)

-

-

新界

沙田第一城

0(上周1宗成交)

-

-

嘉湖山莊

1(上周0宗成交)

9347(-)

7212

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

5(+66.7%)

-

-

綜合市場成交數據

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