十大屋苑｜本周末錄5宗成交 按周多2宗 中原：新盤續熱賣 二手或需再減價吸客

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周回升66.7%或多2宗，零成交屋苑亦回落至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暫緩加息，推動觀望多時的買家加快入市決定，二手交投亦略見起色，但吸引力仍不及新盤。本周末新界新盤熱賣，昨日(17日)開售成功售出逾八成可售單位，反映市場購買力十足，二手業主或需進一步調整叫價吸客。

康怡花園本月平均呎價 1.48 萬水平 港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園本周末「破蛋」錄得一宗成交，本月累積成交增至3宗，平均實用呎價14,899元。屋苑本周末成交為B座低層16室，實用面積710方呎，屬套三房間隔，座向東北，望會所園景，最新以1,080萬元易手，折合實用呎價15,211元。原業主於2006年8月以400萬元購入單位，持貨近17年，帳面獲利680萬元，期內升值1.7倍。

黃埔花園本月暫僅錄 3 宗成交 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫僅錄3宗成交，平均實用呎價14,787元。本周末促成的一宗成交為11期1座中層F室，實用面積639方呎，採套三房間隔，享正南內園景，以960萬元沽出，實用平均呎價15,023元。原業主於2014年2月以740萬元買入物業，現沽貨帳面獲利220萬元離場，單位9年間升值三成。

嘉湖山莊業主無擴大議幅 交投膠著 新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得一宗成交，交投持續淡靜。美國雖然暫緩加息，惟下半年的息口走勢仍是未知之數，二手市場氣氛仍舊觀望，業主亦因未有加息，而沒有進一步擴大議幅，買賣雙方的造價差距仍有一段距離，令交投膠著。