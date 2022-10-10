十大屋苑｜本月首9日成交登記僅20宗 衰過03沙士及08金融海嘯

根據中原大數據資料顯示，10月首9日，十大屋苑僅錄得20宗登記成交，較「沙士」2003年8月同期的116宗少83%，較2008年12月金融海嘯的130宗，少85%。其中海怡半島及麗港城更錄得零登記成交量。反映現時樓市的活躍程度較沙士及金融海嘯時更差。

中原地產以中原城市領先指數CCL於沙士及金融海嘯最低位當月作比較，CCL於2003年8月創歷史新高31.77，而於2008年金融海嘯期間，錄得最低為2008年12月的56.71點，最新一期CCL報170.62，較沙士及金融海嘯分別有4.4倍及2倍升幅，但成交量卻跌逾八成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，於樓市辣招的嚴控下，市場欠缺炒家，令物業市場流通量大不如前，再加上新冠肺炎疫情下的出入境限制，及疫情造成的經濟下行，香港樓市猶如「一潭死水」，欠缺正常的流動，過去兩年入市買家主要以本地上車需求為主。自今年3月起，美國已加息5次，香港亦於上月調升最優惠利率0.125厘，再加上各項經濟數據反覆向下，股市波動，買家入市信心不足，令物業市場成交進一步萎縮，9月份一手僅600餘宗，創半年低，發展商見市場氣氛冷卻亦不敢貿然開賣。本月首9天，一手錄120餘宗，他料本月一手成交與上月相若，約600餘宗，二手市場依然低迷，若即將公布的《施政報告》欠缺對經濟或樓市的刺激措施，十大屋苑成交或會跌低於100宗，為2019年8月、17個月新低。

陳永傑指，中原城市領先指數CCL於今年內已錄得逾一成跌幅，已重返2019年2月水平，而近日成交個案皆需蝕讓，相信不少業主為了套現，亦不惜蝕讓轉手。事實上，樓價下調逾一成，不少近年以高成數按揭入市的買家，已陷入負資產危機。他續指，低迷的成交量已證明樓市已進入「冰河時期」，早前為了熾熱樓市而推出的辣招已不合時宜，於樓市「發冷」時仍堅持給予退燒藥，將令樓市病入膏肓。

鰂魚涌太古城10月首9天僅錄得1宗登記成交。中原東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，由於平盤及減價放盤已於較早前消化，現時持貨大部分業主極具實力，不願大幅減價，以致買賣雙方持續拉鋸。沙士及金融海嘯期間太古城也曾按月錄得個位數字成交，現時業主實力較強，屋苑現時供滿樓業主比率高達66.1%，加上有壓力測試作為保護網，因資金不足而斷供的情況較為罕見，實力業主叫價企硬。現時高息環境下投資者或考慮其他投資工具，未必以投資物業作為首選。股市大跌及俄烏戰爭等增加不明朗因素，買家入市信心不足，維持觀望。