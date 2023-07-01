十大屋苑｜次季成交大跌60% 美孚新邨移民盤勁蝕兩成 中原陳永傑：樓市復甦不似預期

今年首季樓市出現報復式反彈，但踏入4月後，通關後樓市不似預期有大量資金湧入，加上受加息影響，一及二手市場交投轉趨淡靜，最近先後有新盤在開售前煞停賣樓，甚至劈價促銷，進一步打擊樓市氣氛。新界龍頭屋苑天水圍嘉湖山莊，6月成交量史無前例跌至「單位數」。荔枝角美孚新邨更有「移民盤」蝕約20%賣出。

建議盡快「減辣引人才」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場聚焦一手，二手市場難免受壓，財政司長陳茂波早前亦指，稍後將公布微調放寬按揭成數，市場觀望氣氛更見濃厚。據中原地產統計的十大屋苑，已連錄兩個月不足百宗成交，6月只錄得約94宗，創2018年10月的75宗後、近5年新低。結果第二季，十大屋苑錄得約344宗成交，與首季約842宗比較，大幅減少近六成，同創2018年第四季錄得296宗後、近5年新低。

陳永傑稱，政府目前實行各項樓市「辣招」，只會窒礙經濟及樓市的復甦力度，建議當局能盡快「減辣引人才」，有助提升香港競爭力。