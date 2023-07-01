十大屋苑｜次季成交大跌60% 美孚新邨移民盤勁蝕兩成 中原陳永傑：樓市復甦不似預期

今年首季樓市出現報復式反彈，但踏入4月後，通關後樓市不似預期有大量資金湧入，加上受加息影響，一及二手市場交投轉趨淡靜，最近先後有新盤在開售前煞停賣樓，甚至劈價促銷，進一步打擊樓市氣氛。新界龍頭屋苑天水圍嘉湖山莊，6月成交量史無前例跌至「單位數」。荔枝角美孚新邨更有「移民盤」蝕約20%賣出。
建議盡快「減辣引人才」
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場聚焦一手，二手市場難免受壓，財政司長陳茂波早前亦指，稍後將公布微調放寬按揭成數，市場觀望氣氛更見濃厚。據中原地產統計的十大屋苑，已連錄兩個月不足百宗成交，6月只錄得約94宗，創2018年10月的75宗後、近5年新低。結果第二季，十大屋苑錄得約344宗成交，與首季約842宗比較，大幅減少近六成，同創2018年第四季錄得296宗後、近5年新低。
陳永傑稱，政府目前實行各項樓市「辣招」，只會窒礙經濟及樓市的復甦力度，建議當局能盡快「減辣引人才」，有助提升香港競爭力。
沙田第一城呎價瀉16%
呎價方面，6月份有6個屋苑呎價錄得下跌，跌幅介乎2.7%至16.2%。當中以
沙田第一城跌幅最大，平均呎價由5月份17,022元，回落至6月的14,257元，大瀉16.2%。但要留意是，該屋苑本月12宗成交中，6宗屬三房單位，故拖低整體均價；5月份的7宗成交全為兩房單位。不過，屋苑細單位接連失守500萬元，6月份有6宗兩房成交，有3宗跌穿500萬元，並低見445萬元。
6月份多達一半屋苑錄得「單位數」成交，當中以東涌映灣園最少，僅4宗，創7個月新低；其次是鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島，分別錄得5及6宗。成交量最多屋苑為荔枝角美孚新邨，錄得14宗。
嘉湖山莊6月成交見入伙以來新低
中原地產高級區域營業董事王樹明表示，6月份嘉湖山莊成交量史無前例跌至單位數，僅得9宗，料創自1991年入伙以來的逾30年新低。嘉湖山莊屬傳統上車屋苑，買家都是以打工仔為主，加息對他們影響較大，近期不但新界區接連有新盤推出搶客，同區入伙盤Wetland系列亦陸續「SSD」解封，搶去部分嘉湖客源。
王樹明續稱，嘉湖山莊本月9宗成交中，有4宗呎價低於1萬元，低見9,200元；並開始出現低價個案，景湖居9座中層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，以430萬元沽出，呎價約9,729元，低於銀行估價超過6%。
東涌移民沽貨佔一成
中原地產高級資深區域營業董事范偉康稱，東涌區6月份僅約16宗二手買賣，較5月份約27宗跌四成。而該區自27日起，更已連錄兩日未聞任何成交，市況相當淡靜。他透露，區內賣樓移民潮持續，目前該類賣樓個案佔整體成交量約一成。
本港樓價反彈似暫告一段落，部分業主看淡後市蝕讓沽貨。中原地產副區域營業經理林家傑說，美孚新邨6月份錄得14宗成交，其中4宗屬蝕讓。當中8期百老匯街118號高層C室「移民盤」，實用面積約670方呎，成交價775萬元，呎價約11,567元。原業主2020年5月以972萬元購入，持貨滿3年額外印花稅(SSD)期鬆綁即沽貨，帳面大幅虧損197萬元或約20.3%。