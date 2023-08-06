十大屋苑｜油塘新盤劈價奏效 中原：本周末僅錄3宗成交 8屋苑捧蛋 二手續靜

中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，較上周末多1宗或50%，仍連續14個周末錄得單位數成交，其中8個屋苑「零成交」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市十分疲弱，慶幸油塘新盤劈價低開，成功突圍並撐起市場，認購反應非常熱烈。面對新盤減價傾銷，相信二手業主難以招架，不少買家轉投新盤市場，料二手市場繼續淡靜。

港島 3 大指標屋苑全捧蛋 港島區3大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末全數「捧蛋」，而九龍區4大指標屋苑亦僅得美孚新邨錄得成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，油塘新盤以平爆價推售，搶去大量二手客源及焦點，部分業主劈價沽貨。美孚新邨本周末錄得2宗買賣，較上周多1宗，其中2期百老匯街40號低層D室，實用面積708方呎，劈價130萬元後，以760萬元沽出，實用呎價10,734元。另外，5期蘭秀道4號高層B室，實用面積508方呎，亦減至628萬元沽出，實用平均呎價12,362元。

沙一錄 1 宗 嘉湖山莊零成交 至於新界區3大指標屋苑，本周末亦僅錄1宗成交。中原地產沙田置富第一城分行區域營業經理侯惠良表示，近日九龍新盤以「新界價」推售，即令二手市場流失大量客源，其中沙田第一城市況淡靜，本周末只錄得1宗買賣，為7座高層B室，實用面積515方呎，採三房間隔，以670萬元沽出，實用呎價13,010元，屬平價成交，而屋苑本月暫只錄得上述成交。另外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末「零成交」，由於最近新盤頻頻低價推售，新近九龍區再有新盤以震撼價推出，即時搶走大量上車客，亦影響部分買家的入市信心，預計遲買更平，入市態度更趨觀望。