十大屋苑｜油塘新盤熱賣 二手續受壓 中原：周末錄4宗成交 維持15周單位數

油塘新盤親海駅以低價推盤，成為市場聚點，令二手樓交投持續受壓。中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末多1宗或33.3%，交投連升2周，零成交屋苑亦遞減至6個，惟單位數成交量已維持15周，二手交投仍處於低位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，油塘票王新盤低開策略推售奏效，昨日推出626伙即日火速售罄，足證市場購買力實在，亦為樓市帶來新動力，料觀望多時的買家，亦會重新部署置業時機。至於二手交投則持續受壓，全因業主減幅仍不及一手新盤大，買賣雙方對造價仍有一段差距，拖慢交投。

太古城錄賺逾千萬成交

港島區3大指標屋苑中，只有太古城錄得成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末成交單位為翠榕閣高層D室，實用面積922方呎，採套三房間隔，座向東南，最新於市場以1,568萬元易手，折合實用呎價17,007元。原業主於2004年4月以507萬元購入單位，持貨19年，現帳面獲利1,061萬元離場，單位大幅升值約2.1倍。

九龍區4大指標屋苑中，亦僅得美孚新邨錄得成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，油塘新盤平價開售，成功搶盡市場購買力，美孚新邨本周末僅錄1宗成交，較上周少1宗，屋苑本月累積成交量增至4宗，平均實用呎價拉高至11,490元，料部分新盤向隅客會率先回流二手市場，料二手交投逐漸好轉。

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末「破蛋」，錄得1宗成交，單位為景湖居1座中層D室，實用面積547方呎，採三房間隔，座向正東方，享開揚景致，最新於市場以488萬元易手，折合實用呎價8,921元。據悉，原業主於2017年以473萬元入市單位，現轉手帳面僅獲利15萬元離場。

另外，中原地產東涌映灣園第一分行副區域營業董事陳繼成指，映灣園本周末錄得10座高層C室成交，單位實用面積565方呎，屬向東兩房戶，最新成交價656萬元，平均實用呎價11,611元。原業主於2014年以480萬元購入物業，持貨9年轉手，帳面獲利176萬元離場，期內升值37%。