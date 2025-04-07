十大屋苑｜4月首周末錄12宗買賣 利嘉閣：樓市具承托 買家信心增

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受清明節長周末影響，不少業主及買家都選擇拜祭或回鄉，短暫停止買賣活動，二手交投有所回落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(5至6日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(3月29至30日)的12宗，按周減3宗或25%；而清明節長周末(4日至6日)十大指標屋苑合共則錄得17宗買賣。
廖偉強指出，受清明節連假，股票市場波動等因素影響，今個周末二手交投有所回落，但清明長周末仍錄17宗買賣，證明現時樓市具承托力，買家信心足，未因上述影響而卻步；但本月節日氣氛仍舊濃厚，市場亦趨穩定，買家未有誘因入市，料整月二手交投保持平穩，相信要待減息、焦點新盤推售等刺激下，才會有較大升幅。
過去3天的十大指標屋苑買賣中，共有7個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，新界區及九龍區分別錄得7宗成交；而港島區則有3宗交投。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現最好，錄4宗二手買賣，沙田第一城及黃埔花園各錄3宗二手成交，太古城、美孚新邨、新都城各錄2宗二手交投，康怡花園錄1宗二手成交，其餘3個屋苑則暫未聞成交。
嘉湖山莊高層戶400萬售出
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾指，過去兩天嘉湖山莊錄得3宗買賣，其中包括7期景湖居13座一個高層E室，實用面積約446方呎，成交價約400萬元，呎價約8,967元。
沙田第一城低層戶380萬易手
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛說，剛過去的周末沙田第一城錄得3宗買賣，分別為43座低層F室以及44座低層F室，實用面積同約284方呎，以380萬元沽出，呎價約13,380元。此外，17座高層H室，實用面積約327方呎，以約418萬元售出，呎價約12,783元。
黄埔花園高層戶718萬成交
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園於周末錄1宗成交，單位為12期9座高層C室，實用面積約607方呎，以約718萬元成交，呎價約11,829元。