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地產
2023-09-03 18:29:08

十大屋苑｜當靜市遇上超強颱風 中原本周末僅錄3宗成交 8屋苑捧蛋

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受超強颱風蘇拉襲港影響，中原十大屋苑本周末僅錄3宗成交，當中有8個屋苑「捧蛋」，二手交投持續淡靜。(資料圖片)

受超強颱風蘇拉襲港影響，中原十大屋苑本周末僅錄3宗成交，當中有8個屋苑「捧蛋」，二手交投持續淡靜。(資料圖片)

在超強颱風蘇拉襲港影響下，中原十大屋苑本周末僅錄3宗二手成交，按周無升跌，已連續18周錄得單位數成交量，而10個屋苑當中，有8個屋苑零成交，交投持續淡靜。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，颱風襲港下，大部分原先預約周末睇樓取消，即使周六(2)下午颱風逐漸遠去，市民忙於颱風善後，加上近期樓市缺乏利好消息，買家入市意欲維持低企，只有低水筍盤才有承接。

美孚新邨兩房遺產貨590萬沽

港島區3大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周末全數「捧蛋」，而九龍區4大指標屋苑，亦只有美孚新邨錄得成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，蘇拉遠離後，美孚新邨錄得本月首宗成交，分行新近促成蘭秀道16號低層D室成交，實用面積555方呎，採兩房間隔，遺產承辦人於今年7月以680萬元放售，現累減90萬元以590萬元沽出，平均實用呎價10,631元。新買家為區內用家，鍾情單位附有新裝修，加上該座鄰近港鐵站出入口，故購入自用。

沙田第一城周末連錄2

新界區方面，3大指標屋苑本周末僅沙田第一城錄得成交，並於「落波」後連錄2宗。中原地產沙田第一城站分行資深分區營業經理陳廸豪表示，分行新近促成沙田第一城25座中層B室成交，實用面積688方呎，屬三房間隔，開價920萬元放盤；同區換樓客睇樓3個月，原定日前參觀上址，因颱風襲港，延後至今天(3)下午才睇樓。由於單位面積及間隔合適，買家一睇即中，亦得知昨日屋苑有一伙三房單位以779萬元沽出，故即場大膽還價，成功以790萬元入市，折合實用呎價11,483元。原業主於20044月以 298萬元買入單位，持貨19年轉手，帳面獲利492萬元或升值1.7倍。

沙田第一城本周末連錄2室成交。

沙田第一城本周末連錄2室成交。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日

成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

0(上周1成交)

-

-

康怡花園

0(無升跌)

-

-

海怡半島

0(上周1成交)

-

-

九龍

美孚新邨

1(上周0成交)

10631(-)

7941

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

0(無升跌)

-

-

新都城

0(上周1成交)

-

-

新界

沙田第一城

2(上周0成交)

11403(-)

9017

嘉湖山莊

0(無升跌)

-

-

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

3(無升跌)

-

-

綜合市場成交數據

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