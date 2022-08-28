十大屋苑｜疫情升溫+持續加息！中原周末錄9宗成交 見4周新低

二手市況偏軟，中原地產公布，十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周的20宗，減少11宗或55%，見4周新低。當中鰂魚涌太古城以3宗成交，為表現最活躍成分屋苑；零成交屋苑升至6個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城、沙田第一城，以及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新冠肺炎疫情有所惡化，短時間內有機會單日破萬宗確診，政府亦有機會再度收緊防疫措施，令二手睇樓量明顯減少。市場需時消化疫情惡化及加息等負面因素，加上發展商持續低市價推盤策略搶客，二手買家維持觀望態度。

太古城三房 1500 萬易手 買家轉租為買

中原地產分行經理李百達指，太古城上周末0成交，本周末錄得3宗成交，其中青松閣高層C室，實用面積約897方呎，三房套間隔，望園景，以1,500萬元易手，呎價約16,722元。新買家原先睇租盤，但見市場多筍盤，最終轉租為買，購入自用。原業主於2011年8月以1,030萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利470萬元，單位期內升值約46%。

黃埔花園本周末錄 2 宗交投

中原副分區營業經理王子健透露，紅磡黃埔花園周末錄得2宗成交，當中2期17座低層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望園景。7月初原價720萬元，最終減75萬元，以645萬元成交，呎價約16,580元。原業主於2013年12月以470萬元買入單位，持貨9年，帳面賺175萬元或約37%。

嘉湖山莊 8 月至今錄 24 宗成交

中原地產副區域營業董事伍耀祖稱，屯門新盤銷售告一段落，向隅客陸續回流二手市場，天水圍嘉湖山莊本周末錄2宗成交，屋苑8月至今錄得24宗成交，較上月輕微增加。