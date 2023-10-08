十大屋苑｜突然八號風球 二手成交無影響 中原：周末維持6宗買賣 持續好轉

颱風小犬突然來襲，幸無阻二手樓交投，中原十大屋苑本周末錄得6宗成交，與上周末一樣。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，與上周末一樣，零成交屋苑亦維持6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末颱風小犬突然來襲，今日更改發八號風球，幸二手交投未受影響，十大屋苑於颱風下錄得6宗成交，可算表現不俗，反映市民置業信心正逐步轉強。

買賣雙方造價差距收窄 交投轉活

全城憧憬施政報告會有減辣措施，陳永傑稱，近期部分買家決定偷步入市，而二手業主亦願意擴大議幅，買賣雙方的造價差距正逐步收窄，令交投轉活，料二手交投持續轉好。港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末同樣錄得2宗成交，交投平穩。

至於九龍區，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末僅錄1宗成交，新買家為同區換樓客，見樓價已錄得一定跌幅，恐施政報告後樓價會再次反彈，遂加快入市承接作新居。另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，黃埔花園本周末維持1宗成交，屬大賺成交個案。

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，較上周多1宗，而區內剛性需求客仍在，只要遇上筍價盤，仍會果斷入市，另一批觀望客則等待施政報告是否有減辣措施才作決定。