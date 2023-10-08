熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-08 17:50:43

十大屋苑｜突然八號風球 二手成交無影響 中原：周末維持6宗買賣 持續好轉

分享：
颱風小犬突然來襲，幸無阻二手樓交投，中原十大屋苑本周末錄得6宗成交，與上周末一樣。(資料圖片)

颱風小犬突然來襲，幸無阻二手樓交投，中原十大屋苑本周末錄得6宗成交，與上周末一樣。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，與上周末一樣，零成交屋苑亦維持6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末颱風小犬突然來襲，今日更改發八號風球，幸二手交投未受影響，十大屋苑於颱風下錄得6宗成交，可算表現不俗，反映市民置業信心正逐步轉強。

買賣雙方造價差距收窄 交投轉活

全城憧憬施政報告會有減辣措施，陳永傑稱，近期部分買家決定偷步入市，而二手業主亦願意擴大議幅，買賣雙方的造價差距正逐步收窄，令交投轉活，料二手交投持續轉好。港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末同樣錄得2宗成交，交投平穩。

至於九龍區，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末僅錄1宗成交，新買家為同區換樓客，見樓價已錄得一定跌幅，恐施政報告後樓價會再次反彈，遂加快入市承接作新居。另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，黃埔花園本周末維持1宗成交，屬大賺成交個案。

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，較上周多1宗，而區內剛性需求客仍在，只要遇上筍價盤，仍會果斷入市，另一批觀望客則等待施政報告是否有減辣措施才作決定。

 中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

2(無升跌)

16187(+7.4%)

14310

康怡花園

0(無升跌)

-

-

海怡半島

0(上周2成交)

-

-

九龍

美孚新邨

1(上周0成交)

10429(-)

7644

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

1(無升跌)

13069(-0.1%)

11055

新都城

0(無升跌)

-

-

新界

沙田第一城

0(無升跌)

-

-

嘉湖山莊

2(+100%)

8917(+8.3%)

6803

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

6(無升跌)

-

-

:綜合市場成交數據

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受