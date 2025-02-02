十大屋苑｜蛇年首個周末全線「捧蛋」 中原：料今年樓市小陽春會「遲到」｜二手市況

蛇年首個周末二手市況淡靜，據中原地產統計，十大屋苑錄得零成交，創近1年新低，對上低位為去年2月10至11日農曆新年周末，齊創有紀錄以來的農曆新年周末新低；而5日長假期計則共錄得3宗成交，包括美孚新邨、沙田第一城及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年期間，樓市傳統表現淡靜，市民忙於拜年、離港外遊等，導致二手交投銳減，買賣兩閒，加上一手市場吸納部分購買力，包括年初四展開次輪銷售的屯門新盤「黃金海灣．珀岸」，一手市場5日假期合共錄逾50宗成交，表現合理，但未算活躍。現時樓市好淡因素並存，入市氣氛較為觀望，料今年的樓市小陽春會「遲到」。