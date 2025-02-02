十大屋苑｜蛇年首個周末全線「捧蛋」 中原：料今年樓市小陽春會「遲到」｜二手市況

蛇年首個周末二手市況淡靜，據中原地產統計，十大屋苑錄得零成交，創近1年新低，對上低位為去年2月10至11日農曆新年周末，齊創有紀錄以來的農曆新年周末新低；而5日長假期計則共錄得3宗成交，包括美孚新邨、沙田第一城及映灣園。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年期間，樓市傳統表現淡靜，市民忙於拜年、離港外遊等，導致二手交投銳減，買賣兩閒，加上一手市場吸納部分購買力，包括年初四展開次輪銷售的屯門新盤「黃金海灣．珀岸」，一手市場5日假期合共錄逾50宗成交，表現合理，但未算活躍。現時樓市好淡因素並存，入市氣氛較為觀望，料今年的樓市小陽春會「遲到」。
太古城年廿九迄今仍未「開齋」
港島區方面，3大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島於農曆新年5天長假期均未錄得成交。中原地產太古城副區域營業董事張光耀稱，農曆新年期間，市民忙於拜年及賀歲，亦有大批市民離港外遊，睇樓活動驟減，加上市場缺乏好消息，整體入市氣氛較為觀望，令新春期間太古城買賣兩閒，年廿九(1月28日)迄今未有新成交。屋苑1月錄得14宗成交，平均實用呎價約14,110元，按月分別回落50%及3%。
美孚新邨三房套730萬易主
九龍區方面，4大指標屋苑包括美孚新邨、麗港城、黃埔花園及新都城，5日新春假期僅美孚新邨錄得1宗成交。中原地產西九龍美孚高級資深分區營業經理黃惠霞指，農曆新年5天假期美孚新邨錄得1宗成交，單位為2期百老匯街39號低層D室，實用面積約870方呎，三房一套間隔，成交價730 萬元，呎價約8,391元。
沙田第一城中層戶6年轉手蝕近19%
新界區三大指標屋苑當中，沙田第一城及映灣園於農曆新年長假期內各錄得1宗成交。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城於新春5日假期錄得1宗成交，單位為21座中層E室，實用面積約451方呎，原則屬三房間隔，以563萬元沽出，呎價約12,483元。原業主於2019年以692萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面蝕129萬元，單位期內貶值約18.6%。
中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華說，映灣園於年初三錄得1宗成交，單位為3期9座高層E室，實用面積約548方呎，兩房間隔，成交價547萬元，呎價約9,982元。原業主於2004年以217.6萬元買入單位，持貨約21年，現轉售帳面賺329.4萬元，單位期內升值約1.5倍。