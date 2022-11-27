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地產
2022-11-27 18:59:35

十大屋苑｜買家睇淡後市 不入市 中原：本周末6屋苑捧蛋

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樓市低迷，中原地產十大屋苑本周末僅錄得7宗成交，較上周末減少2宗，跌幅22%，當中有6個屋苑零成交。

樓市低迷，中原地產十大屋苑本周末僅錄得7宗成交，較上周末減少2宗，跌幅22%，當中有6個屋苑零成交。

二手樓市繼續疲弱，中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末減少2宗，跌幅22%，有6個屋苑零成交(詳見附表)。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市跌勢持續，買家看淡後市，不願入市，現時一二手樓市同樣低迷，預計本月一手市場成交不足250宗。近日本港及內地確診數字回升，世界盃亦大戰連場，市面人流減少，對樓市成交亦有一定影響，而市場關注政府會否推出刺激樓市措施，如無新措施出台，相信樓市低迷狀況會持續。

港島指標屋苑太古城，近日成交量略回升，本周末錄得3宗成交，累計本月錄得約22宗買賣個案。

港島指標屋苑太古城，近日成交量略回升，本周末錄得3宗成交，累計本月錄得約22宗買賣個案。

業主肯減 太古城成交量略回升

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，業主願意擴大減幅，太古城近日成交量有所回升，本周末錄得3宗成交，累計本月錄得約22宗成交。周末成交包括智星閣低層C室，實用面積582方呎，屬兩房則王，向正南，望街景，8月底以1,050萬元放盤，累減220萬元，剛以830萬元沽出，平均實用呎價14,261元。

美孚新邨本周末價量齊回升

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得2宗成交，較上周多1宗，平均實用呎價回升至11,526元。周末成交包括百老匯街22號高層A室，實用面積998方呎，三房套房連儲物室間隔，叫價1,250萬元，累減120萬元或近一成，終以1,130萬元沽出，平均實用呎價11,323元。

天水圍嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，交投呈膠著狀態。

天水圍嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，交投呈膠著狀態。

購買力流入居屋市場 嘉湖陷膠著

至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，為景湖居6座高層C室，實用面積546方呎，屬三房間隔，成交價544萬元，實用呎價9,963元。原業主於20196月以595萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕51萬元，單位貶值8.5%。他指出，現時肯大幅減價的業主不多，加上新一期「白居二」已出籠，購買力流入居屋市場，令嘉湖山莊交投進一步陷於膠著。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎(元)

/按周升跌幅

平均建築

呎價(元)

香港

太古城

3(上周0宗成交)

14792(-)

12921

康怡花園

0(上周1宗成交)

-

-

海怡半島

0(上周1宗成交)

-

-

九龍

美孚新邨

2(+100%)

11525(+27.6%)

8553

麗港城

0(上周1宗成交)

-

-

黃埔花園

0(上周2宗成交)

-

-

新都城

0(2宗成交)

-

-

新界

沙田第一城

1(上周0宗成交)

13322(-)

9878

嘉湖山莊

1(無升跌)

9963(-4.9%)

7673

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

7(-22.2%)

-

-

註：綜合市場成交數據

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