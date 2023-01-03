熱門搜尋:
C觀點 比利 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-01-03 11:06:12

十大屋苑｜通關在即 買家加快入市 元旦3天長假交投轉旺 利嘉閣：樓價再跌空間有限

分享：
通關在即，二手樓市明顯轉旺，市場預期樓價應會止跌，紛紛追趕入市。(資料圖片)

通關在即，二手樓市明顯轉旺，市場預期樓價應會止跌，紛紛追趕入市。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(1231日至11)，十大指標屋苑累錄23宗二手成交個案，較對上周末(1224日至25)12宗按周大增92%，為4月下旬37周以來新高，並為期內首度突破20宗以上水平；而元旦3天假期(1231日至12)十大指標屋苑則合共錄得28宗買賣，較對上一周4天聖誕假的21宗更多出33%

業主微反價 買家仍入市

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，內地定於18日通關，香港亦加緊配合，受市場一致看好前景的刺激下，二手樓市明顯轉旺，大家預期樓價應會止跌，紛紛追趕入市。此外，市場亦有其他利好消息配合，包括股市持續向好，加息的口風亦有所放軟，普遍均唱好2023年市道，加強準買家入市信心。綜觀近日，即使業主輕微反價，不少買家仍願意入市，反映樓價再跌空間有限，料可轉勢回穩，後市有望量價逐步向好。

在多個利好消息帶動下，不少買家趁農曆新年樓價回升前，紛紛加快入市步伐。(資料圖片)

在多個利好消息帶動下，不少買家趁農曆新年樓價回升前，紛紛加快入市步伐。(資料圖片)

3天長假 康怡、美孚、嘉湖各錄4宗成交

在過去3天的十大指標屋苑買賣中(詳見附表)，若按地區劃分，以九龍區交投最旺，共錄得9宗買賣，港島區及新界區則各錄得7宗成交。若以屋苑劃分，康怡花園、美孚新邨及嘉湖山莊表現最佳，3天各自錄得4宗成交；其次為太古城錄得3宗買賣，而黃埔花園、新都城及沙田第一城各錄得2宗成交；麗港城及映灣園各有1宗，杏花村則暫未聞成交。

附表利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化

地區

屋苑

買賣成交宗數

實用面積呎價()

本周末日

上周末日

升跌幅

元旦

3天假期

本周末日

上周末日

31/12-1/1

24/12-25/12

31/12-2/1

31/12-1/1

24/12-25/12

港島

太古城

3

1

+ 200%

3

14,709

16,672

康怡花園

4

1

+ 300%

4

15,470

15,469

杏花村

0

0

ó

0

九龍

黃埔花園

2

0

不適用

4

13,773

麗港城

1

0

不適用

1

12,340

新都城

2

1

+ 100%

2

16,040

15,647

美孚新村

4

6

- 33%

6

10,473

10,257

新界

沙田第一城

2

1

+ 100%

2

12,557

15,066

嘉湖山莊

4

2

+ 100%

4

10,100

10,000

映灣園

1

0

不適用

2

11,091

總計

23

12

+ 92%

28

　

0%

備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受