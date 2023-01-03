十大屋苑｜通關在即 買家加快入市 元旦3天長假交投轉旺 利嘉閣：樓價再跌空間有限

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(12月31日至1月1日)，十大指標屋苑累錄23宗二手成交個案，較對上周末(12月24日至25日)的12宗按周大增92%，為4月下旬37周以來新高，並為期內首度突破20宗以上水平；而元旦3天假期(12月31日至1月2日)十大指標屋苑則合共錄得28宗買賣，較對上一周4天聖誕假的21宗更多出33%。
業主微反價 買家仍入市
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，內地定於1月8日通關，香港亦加緊配合，受市場一致看好前景的刺激下，二手樓市明顯轉旺，大家預期樓價應會止跌，紛紛追趕入市。此外，市場亦有其他利好消息配合，包括股市持續向好，加息的口風亦有所放軟，普遍均唱好2023年市道，加強準買家入市信心。綜觀近日，即使業主輕微反價，不少買家仍願意入市，反映樓價再跌空間有限，料可轉勢回穩，後市有望量價逐步向好。
3天長假 康怡、美孚、嘉湖各錄4宗成交
在過去3天的十大指標屋苑買賣中(詳見附表)，若按地區劃分，以九龍區交投最旺，共錄得9宗買賣，港島區及新界區則各錄得7宗成交。若以屋苑劃分，康怡花園、美孚新邨及嘉湖山莊表現最佳，3天各自錄得4宗成交；其次為太古城錄得3宗買賣，而黃埔花園、新都城及沙田第一城各錄得2宗成交；麗港城及映灣園各有1宗，杏花村則暫未聞成交。
附表：利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化
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地區
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屋苑
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買賣成交宗數
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實用面積呎價(元)
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本周末日
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上周末日
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升跌幅
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元旦
3天假期
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本周末日
|
上周末日
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31/12-1/1
|
24/12-25/12
|
31/12-2/1
|
31/12-1/1
|
24/12-25/12
|
港島
|
太古城
|
3
|
1
|
+ 200%
|
3
|
14,709
|
16,672
|
康怡花園
|
4
|
1
|
+ 300%
|
4
|
15,470
|
15,469
|
杏花村
|
0
|
0
|
ó
|
0
|
—
|
—
|
九龍
|
黃埔花園
|
2
|
0
|
不適用
|
4
|
13,773
|
—
|
麗港城
|
1
|
0
|
不適用
|
1
|
12,340
|
—
|
新都城
|
2
|
1
|
+ 100%
|
2
|
16,040
|
15,647
|
美孚新村
|
4
|
6
|
- 33%
|
6
|
10,473
|
10,257
|
新界
|
沙田第一城
|
2
|
1
|
+ 100%
|
2
|
12,557
|
15,066
|
嘉湖山莊
|
4
|
2
|
+ 100%
|
4
|
10,100
|
10,000
|
映灣園
|
1
|
0
|
不適用
|
2
|
11,091
|
—
|
總計
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23
|
12
|
+ 92%
|
28
|
|
0%
備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡