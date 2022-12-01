十大屋苑｜11月成交見四個月低 中原：若市場乏好消息 恐12月維持低迷

中原地產公布，十大屋苑11月份錄得153宗成交，較10月份的177宗，減少24宗或13.6%，成交量為4個月新低，亦已連續7個月少於200宗成交。
月內有6個屋苑成交減少，成交低迷，拖累樓價持續向下尋底，本月有8個屋苑呎價下跌，跌幅介乎0.3%至15.5%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月市場欠缺好消息，新冠肺炎疫情及加息影響持續，股市亦波動，買家入市意欲維持低企，以致成交維持膠著，樓價持續向下尋底。
他指，近日中港兩地疫情升溫，相信短期內通關無望，12月美國議息，料會再次加息，加息影響持續，如市場繼續缺乏好消息，預計12月成交維持低迷，樓價繼續向下調整，跌幅恐再擴大。
美孚新邨呎價急跌近16%
個別屋苑表現方面，中原地產西九龍美孚高級資深分區營業經理黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨11月全月交投量與上月看齊，同錄18宗成交，惟平均實用呎價則急跌約15.5%，險守1萬元關口，僅報約10,070元，屬6年新低。樓價持續尋底，相信可吸引觀望多時的買家趁機「執平貨」，料下月交投會回穩。
沙田第一城交投勁減三成
新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城11月錄約23宗成交，較上月的33宗，回落約30%，平均實用呎價約14,049元水平，亦較上月跌約4%，價量齊跌。不過，由於剛性需求不減，市場上不時出現劈價成交，若業主願提供吸引議價空間，單位亦有承接。
嘉湖山莊呎價連續兩個月失守1萬元
中原地產天水圍高級區域營業經理馬斯力指，天水圍嘉湖山莊11月錄得25宗成交，比10月減少1宗，本月平均實用呎價約9,636元，微升0.6%，惟已連續兩個月跌穿1萬元，按月成交量及呎價表現大致持平。樓市跌勢持續下，買家入市態度觀望，業主普遍亦願意減價，目前議價空間約有5%。年尾屬傳統樓市淡季，加上疫情及加息影響持續，預計下月市況大機會維持膠著，業主或需要進一步擴大減幅。
康怡花園11月價量齊降
中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑說，鰂魚涌康怡花園11月錄得10宗成交，按月減少9.1%，平均實用呎價約13,603元，按月大跌近12%。他續稱，樓價跌勢持續，樓價指數重返2017年10月水平，市場亦未見利好消息，唯有業主大幅減價，才有望吸引買家承接。部分買家怕樓價未見底，繼續維持觀望態度。