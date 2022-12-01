十大屋苑｜11月成交見四個月低 中原：若市場乏好消息 恐12月維持低迷

他指，近日中港兩地疫情升溫，相信短期內通關無望，12月美國議息，料會再次加息，加息影響持續，如市場繼續缺乏好消息，預計12月成交維持低迷，樓價繼續向下調整，跌幅恐再擴大。

月內有6個屋苑成交減少，成交低迷，拖累樓價持續向下尋底，本月有8個屋苑呎價下跌，跌幅介乎0.3%至15.5%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月市場欠缺好消息，新冠肺炎疫情及加息影響持續，股市亦波動，買家入市意欲維持低企，以致成交維持膠著，樓價持續向下尋底。

中原地產公布，十大屋苑11月份錄得153宗成交，較10月份的177宗，減少24宗或13.6%，成交量為4個月新低，亦已連續7個月少於200宗成交。

美孚新邨呎價急跌近 16%

個別屋苑表現方面，中原地產西九龍美孚高級資深分區營業經理黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨11月全月交投量與上月看齊，同錄18宗成交，惟平均實用呎價則急跌約15.5%，險守1萬元關口，僅報約10,070元，屬6年新低。樓價持續尋底，相信可吸引觀望多時的買家趁機「執平貨」，料下月交投會回穩。

沙田第一城交投勁減三成

新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城11月錄約23宗成交，較上月的33宗，回落約30%，平均實用呎價約14,049元水平，亦較上月跌約4%，價量齊跌。不過，由於剛性需求不減，市場上不時出現劈價成交，若業主願提供吸引議價空間，單位亦有承接。