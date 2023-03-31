十大屋苑｜3月成交跌33% 全數屋苑呎價向上 首季買賣創7季新高

據中原地產統計，總結3月份十大屋苑錄得214宗成交，按月回落33%，但仍企穩200宗水平，表現仍屬暢旺，全數屋苑3月呎價向上，升幅介乎0.7%至7.3%。總結今年首季，十大屋苑錄得825宗成交，創7個季度新高，按季增加約50%；呎價方面，本季全數屋苑呎價上升，升幅由5.7%至14.6%不等。周末睇樓量方面，十大屋苑本周末錄得490組睇樓預約，按周跌2.6%。
陳永傑：新盤群推爭奪購買力
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關復常下，樓市今年明顯回暖，3月新盤群起推售，由於開價具競爭力，令大量購買力流入一手市場，二手市場成交量難免回落。然而，樓市氣氛持續向好，市場接連有利好消息，印花稅寬減、加息步伐放緩、社會經濟全面復常等繼續推動買家積極入市，二手市場買家入市信心不減。多個全新盤正蓄勢待發，預計4月份樓市將繼續聚焦一手市場，二手成交橫行發展。
太古城呎價重上1.8萬水平
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城3月錄得16宗成交，按月急挫61%。隨著平盤消化，樓價向上，太古城3月平均實用呎價升2.3%，至約18,253元，重上1.8萬元水平，創7個月新高。本周末一手市場繼續多盤齊發，凍結大量購買力，屋苑預約睇樓量按周表現持平，錄得30組預約，每方呎實用叫價18,600元，按周微跌0.5%。
中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑說，鰂魚涌康怡花園3月錄得14宗成交，按月減少39%，平均實用呎價約16,126元，按月則升7.3%。本周末預約睇量下跌22%至35組，叫價按周上升1.2%，每方呎報16,500元。
黃埔花園成交微跌
九龍區四大藍籌屋苑本月交投價升量跌，周末睇樓氣氛平平。中原地產黃埔站副分區營業經理王子健稱，紅磡黃埔花園3月份最終錄得31宗成交，按月微跌8.8%或3宗，跌幅屬九龍區四大藍籌屋苑當中最少；平均實用呎價則上揚至約14,778元，按月升2.4%。黃埔花園本周末睇樓氣氛平穩，維持50組預約，二手業主見本周末有兩大新盤開售，叫價克制，料交投持續平穩。
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，今日起一連三日均有市區大型新盤開售，二手成交難免受壓，加上復活節將近，有市民率先外遊歡度佳節，令睇樓氣氛稍減。將軍澳新都城本周末睇樓量錄50組預約，按周跌9.1%，屋苑本月全月錄得18宗成交，按月減21.7%；平均實用呎價則上揚至約15,478元，按月增3.7%。
嘉湖山莊4月成交量料回升
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，3月份屯門、元朗有多個新盤推售，盡搶市場焦點及購買力，天水圍嘉湖山莊成交量按月回落兩成，錄得33宗成交，仍屬指標屋苑中交投最多，表現仍然不俗，反映買家入市心態依然正面，推動成交持續。3月平均實用呎價亦重上1萬元水平，報10,256元，按月升3.1%。隨著新盤戰幔轉至市區，預計4月份嘉湖山莊成交量將會回升。
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，沙田第一城3月共錄約22宗成交，較上月的44宗，下跌50%；平均實用呎價約15,875元水平，按升微升約1.3%。屋苑本周末睇樓量維持約50組，較上周無升跌，料一手向隅客開始回流二手，交投才有起色。