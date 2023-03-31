十大屋苑｜3月成交跌33% 全數屋苑呎價向上 首季買賣創7季新高

太古城呎價重上 1.8 萬水平 中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城3月錄得16宗成交，按月急挫61%。隨著平盤消化，樓價向上，太古城3月平均實用呎價升2.3%，至約18,253元，重上1.8萬元水平，創7個月新高。本周末一手市場繼續多盤齊發，凍結大量購買力，屋苑預約睇樓量按周表現持平，錄得30組預約，每方呎實用叫價18,600元，按周微跌0.5%。 中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑說，鰂魚涌康怡花園3月錄得14宗成交，按月減少39%，平均實用呎價約16,126元，按月則升7.3%。本周末預約睇量下跌22%至35組，叫價按周上升1.2%，每方呎報16,500元。

黃埔花園成交微跌 九龍區四大藍籌屋苑本月交投價升量跌，周末睇樓氣氛平平。中原地產黃埔站副分區營業經理王子健稱，紅磡黃埔花園3月份最終錄得31宗成交，按月微跌8.8%或3宗，跌幅屬九龍區四大藍籌屋苑當中最少；平均實用呎價則上揚至約14,778元，按月升2.4%。黃埔花園本周末睇樓氣氛平穩，維持50組預約，二手業主見本周末有兩大新盤開售，叫價克制，料交投持續平穩。 中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，今日起一連三日均有市區大型新盤開售，二手成交難免受壓，加上復活節將近，有市民率先外遊歡度佳節，令睇樓氣氛稍減。將軍澳新都城本周末睇樓量錄50組預約，按周跌9.1%，屋苑本月全月錄得18宗成交，按月減21.7%；平均實用呎價則上揚至約15,478元，按月增3.7%。