十大屋苑｜4月成交按月挫33% 中原：關稅戰陰霾疊加一手搶客 二手恐續受壓｜樓市數據

二手交投表現回落，據中原地產統計，十大屋苑4月份錄得158宗成交，較3月份跌約33.1%，當中8個屋苑交投錄得跌幅，其餘2個屋苑則持平。交投表現最曳為映灣園，僅得5宗買賣，按月大瀉72%；而康怡花園及沙田第一城跌幅同樣超過五成，分別錄得6宗及14宗。 呎價方面則維持平穩，錄得「7升3跌」，表現最好為美孚新邨，按月升4.4%，至9,792元；其次為海怡半島、麗港城及沙田第一城，升幅超過3%。3個下跌屋苑分別為太古城、黃埔花園及映灣園，跌幅介乎0.4%至7.6%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在關稅戰陰霾及息口走勢未明的情況下，買家入市態度更趨審慎，加上發展商以低價策略推售新盤，進一步分薄二手購買力，4月份二手成交明顯放緩，預計待局勢明朗前，二手會繼續受壓。

太古城成交呎價 1.4 萬水平 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，4月份太古城錄26宗買賣個案，雖較上月少3宗或約10%，但考慮到月內假期因素，交投表現屬穩健。呎價方面，由於上月有不少海景大單位以高呎價成交，故呎價較本月高約7.6%，平均呎價報14,033元。

康怡花園交投瀉逾 60% 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑說，康怡花園4月份錄得6宗買賣，按月急挫62.5%；不過呎價相對平穩，按月微升0.9%，報12,183元。主要由於4月份假期多，影響睇樓活動，加上中美關稅戰持續不明朗，加劇買家對經濟前景的疑慮。他預期，外圍經濟形勢及政策方向趨於明朗後，積壓的購買力將逐步釋放，屆時交投會回穩。 黃埔花園 4 月價量齊跌 中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，本月受關稅戰影響，區內二手交投氣氛十分觀望，買家入市應該傾向審慎，交投步伐亦明顯放慢。黃埔花園4月份最終錄得25宗成交，按月錄得16.7%跌幅；平均實用呎價尚算平穩，最新報12,012元，按月微跌0.4%。踏入5月份，雖然減息機會不大，但關稅戰有緩和跡象，相信交投會再次回穩。

新都城全月僅錄 9 宗買賣 中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本月全月僅錄得9宗單位數買賣，交投平靜，按月大幅下調35.7%；平均實用呎價則按月上升0.8%，最新報13,310元。上半月受關稅戰影響，股市十分波動，樓市交投亦即時轉靜。幸好下半月市場已消化相關消息，交投正逐步回穩，惟成交主要集中於一手市場，尤其是以震撼價推出的西沙新盤，由於入場銀碼細，成功吸去大批上車客目光，令將軍澳二手交投進一步受壓，連帶指標屋苑新都城交投亦明顯放慢。

沙田第一城及嘉湖山莊交投同告大跌 中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基指出，近期市場焦點聚於西沙大型新盤，拖慢二手交投，沙田第一城本月錄約14宗成交，較上月錄30宗跌約53%；實用平均呎價約12,709元水平，較上月升約3%，近期市場缺乏好消息，買家入市心態較猶豫，整體氣氛觀望，但隨著一手盤熱賣，帶旺整體交投氣氛，加上部分向隅客陸續回流二手，下月二手交投有望改善。 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，4月美國發動關稅戰，導致全球金融市場大幅波動，市場不明朗，拖累樓市交投顯著放緩。嘉湖山莊4月份錄得25宗成交，按月大跌46.8%；平均實用呎價持平，主要是優質戶成交帶動。月底西沙新盤正式開售，逾300伙即日沽清，加上關稅戰有緩和跡象，市場憂慮減退，相信最壞時刻已過。目前買家入市心態仍較審慎，但筍盤有承接。展望5月，二手交投料可止跌回穩。