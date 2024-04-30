十大屋苑｜4月錄176宗按月挫逾五成 有屋苑逆市價量齊升 中原：新盤夾擊 筍盤耗盡

二手交投放緩，據中原地產統計，十大屋苑於4月份共錄176宗成交，較上月回落52.6%，惟仍屬13個月以來次高。十大屋苑中僅麗港城成交量逆市報升，其餘9個指標屋苑均錄跌幅，其中，沙田第一城急瀉77.4%跌幅最大。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣後，市場氣氛即時從谷底反彈，一、二手成交量均創新高。兩個月過去，在一手新盤夾擊，以及筍盤耗盡的情況下，二手市場回歸正常流通量，加上本月適逢復活節及清明節長假期，大批業主及買家外遊或北上消費，且連續2個周末天氣不穩，不少睇樓活動取消，皆拖慢4月份二手交投，料「五一黃金周」後，樓市交投氣氛會轉活。
康怡花園全月錄11宗買賣
港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，近期一手新盤接連以低價推售，買家於市場上有較多選擇，略為分散二手注意力，康怡花園4月全月錄11宗買賣，按月少1宗或8.3%，但成交量相對其他屋苑平穩，買家入市態度審慎。至於平均實用呎價未有大變化，按月微跌0.5%，徘徊約13,235元水平。
海怡半島呎價按月升近半成
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，海怡半島本月累錄14宗成交，按月大跌58.8%。月初黃竹坑站新盤低價開售，銷情理想，加上各區新盤銷售暢旺，搶去大批客源，二手交投受壓，隨着新盤沽清，部分向隅客回流二手市場，4月下旬的交投速度明顯較月初快，但由於新盤訂價具競爭力，二手業主叫價亦不敢進取，故成交呎價報約14,232元，按月漲4.9%，升幅為一眾指標屋苑中最佳。
美孚新邨錄29宗成交 九龍區最多
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月錄得29宗成交，按月急挫49.1%，惟仍屬九龍區四大指標屋苑中交投量最高，可見即使多個一手新盤持續推售，客源仍算穩定，獲一定的客群追捧。樓價方面，屋苑本月平均實用呎價微升0.4%，最新報約10,145元，反映新盤戰下，業主亦未敢進取，大部分均願意調整售價沽出物業，料短期內交投平穩。
麗港城本月呈價量齊升
中原地產麗港城分區營業經理洪金興稱，本月有多個市區大型新盤排隊開售，搶盡市場焦點，但麗港城交投量不跌反升，本月成交價量齊升，全月錄得25宗成交，按月升4.2%；而平均實用呎價亦因細價筍盤被快速吸納而被拉高至約11,441元水平，按月升幅2.6%。踏入5月，一手新盤戰料將轉移至新界區，相信區內二手交投會逐步回穩，交投步伐會再次升溫。
沙田第一城僅錄12宗成交
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基指，上月二手市場已消化大批筍盤，加上本月一手市場百花齊放，訂價亦相當吸引，搶去市場焦點，二手交投明顯放緩。沙田第一城4月份共錄約12宗二手成交，對比上月錄53宗大挫約77.4%；平均實用呎價報約13,057元水平，料下月市場持續以一手主導，二手則平穩發展。
嘉湖山莊成交按月插76%
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊4月份共錄得18宗成交，較3月急跌約76%；平均實用呎價報約8,411元，按月亦降2.4%。伍耀祖認為，成交量大跌原因，主要是上月撤辣第一個月，買家蜂擁入市，屋苑成交暢旺，筍盤急速消化，業主不斷加價及反價，起初買家肯追價搶盤，隨著樓價明顯上升，3月底開始，買家追價態度變得審慎，4月份買家已不肯追價，故本月成交明顯放緩。另一方面，新盤市場持續升溫，不少購買力流向一手市場，元朗站新盤亦矚目登場，價錢具競爭力，相信周邊二手短期內將會冰封。