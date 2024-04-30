十大屋苑｜4月錄176宗按月挫逾五成 有屋苑逆市價量齊升 中原：新盤夾擊 筍盤耗盡

二手交投放緩，據中原地產統計，十大屋苑於4月份共錄176宗成交，較上月回落52.6%，惟仍屬13個月以來次高。十大屋苑中僅麗港城成交量逆市報升，其餘9個指標屋苑均錄跌幅，其中，沙田第一城急瀉77.4%跌幅最大。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣後，市場氣氛即時從谷底反彈，一、二手成交量均創新高。兩個月過去，在一手新盤夾擊，以及筍盤耗盡的情況下，二手市場回歸正常流通量，加上本月適逢復活節及清明節長假期，大批業主及買家外遊或北上消費，且連續2個周末天氣不穩，不少睇樓活動取消，皆拖慢4月份二手交投，料「五一黃金周」後，樓市交投氣氛會轉活。

康怡花園全月錄 11 宗買賣

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，近期一手新盤接連以低價推售，買家於市場上有較多選擇，略為分散二手注意力，康怡花園4月全月錄11宗買賣，按月少1宗或8.3%，但成交量相對其他屋苑平穩，買家入市態度審慎。至於平均實用呎價未有大變化，按月微跌0.5%，徘徊約13,235元水平。

海怡半島呎價按月升近半成

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，海怡半島本月累錄14宗成交，按月大跌58.8%。月初黃竹坑站新盤低價開售，銷情理想，加上各區新盤銷售暢旺，搶去大批客源，二手交投受壓，隨着新盤沽清，部分向隅客回流二手市場，4月下旬的交投速度明顯較月初快，但由於新盤訂價具競爭力，二手業主叫價亦不敢進取，故成交呎價報約14,232元，按月漲4.9%，升幅為一眾指標屋苑中最佳。