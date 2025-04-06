十大屋苑｜4月首周末成交重回單位數 6屋苑捧蛋 中原：假期市民外遊+一手搶客

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(5日及6日)錄得6宗成交，按周回落57.1%，交投重回單位數水平，兼返回5周前的低位。沙田第一城錄得3宗表現最活躍，美孚新邨、麗港城及嘉湖山莊各錄1宗，而零成交屋苑有6個；總結清明節三日假期十大屋苑合共錄得16宗成交。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場持續搶佔市場購買力，加上部分市民趁清明假期外遊，本周末十大屋苑成交大幅回落。清明三日假期一手市場錄逾130宗成交，包括何文田新盤「瑜一．天海」今日推售69伙，亦錄得理想銷情，預計本月全港一手成交可達3,000宗。現時新盤百花齊放，港九新界選擇多元化，訂價吸引，搶去大量二手市場客源，令二手難免處於捱打的狀態。
康怡花園兩房600萬易手
港島區方面，中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑稱，部分市民趁清明節連假外遊，而近日外圍氣氛轉趨緊張，股市波動，部分買家對入市轉趨謹慎。3日長假期康怡花園睇樓氣氛平靜，只錄得1宗成交，單位為Q座高層2室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以600萬元易手，呎價12,876元。屋苑本月暫錄2宗成交，平均實用呎價約11,990元。
另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，周末適逢緊接清明節，部分市民趁小假期北上或外遊，睇樓量回落，難免影響成交。海怡半島三日假期未有錄得成交，本月暫時錄得1宗買賣。
中原地產太古城副區域營業董事張光耀指，美國大規模關稅政策下，近日股市波動，令市場增添不明朗因素，部分買家入市態度轉趨審慎。3日假期太古城只錄得1宗買賣，於上周五(4日)錄得，單位為南海閣中層G室，實用面積約587方呎，兩房間隔，以853萬元連租約沽出，呎價約14,532元。屋苑本月暫錄得6宗成交。
美孚新邨三房呎售8924元
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，過去三天長假期美孚新邨錄得2宗成交，包括8期百老匯街110號低層A室，實用面積約855方呎，三房間隔，以763萬元易手，呎價約8,924元。
中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪指，部分市民趁長假期外遊，加上新盤搶佔購買力，清明節及周末3日新都城只錄得1宗成交，單位為1期5座高層D室，實用面積約526方呎，成交價665萬元，呎價約12,643元。
嘉湖山莊兩房8年蝕4%轉手
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，近日全球股市震盪，影響市場氣氛，物業市場買家入市態度亦轉趨審慎。三日假期嘉湖山莊睇樓氣氛較淡，合共錄得3宗成交，周末錄得1宗，單位為景湖居13座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，享開揚遠景。原叫價420萬元，減價20萬元，以400萬元沽出，呎價約8,969元。原業主於2017年以416萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面蝕16萬元，單位期內貶值約3.8%。