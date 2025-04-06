十大屋苑｜4月首周末成交重回單位數 6屋苑捧蛋 中原：假期市民外遊+一手搶客

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(5日及6日)錄得6宗成交，按周回落57.1%，交投重回單位數水平，兼返回5周前的低位。沙田第一城錄得3宗表現最活躍，美孚新邨、麗港城及嘉湖山莊各錄1宗，而零成交屋苑有6個；總結清明節三日假期十大屋苑合共錄得16宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場持續搶佔市場購買力，加上部分市民趁清明假期外遊，本周末十大屋苑成交大幅回落。清明三日假期一手市場錄逾130宗成交，包括何文田新盤「瑜一．天海」今日推售69伙，亦錄得理想銷情，預計本月全港一手成交可達3,000宗。現時新盤百花齊放，港九新界選擇多元化，訂價吸引，搶去大量二手市場客源，令二手難免處於捱打的狀態。